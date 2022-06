Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Terra et Bitcoin – American Wrap 09 juin | Cryptomonnaie

Ethereum franchit un seuil clé pour ouvrir un immense potentiel haussier

Le prix d’Ethereum pourrait atteindre 2 000 $ au cours du week-end, selon des analystes optimistes quant à la reprise de l’altcoin. La fusion réussie de Ropsten testnet a alimenté les détenteurs d’Ethereum avec un sentiment positif.

Le Do Kwon de Terra pourrait ne pas faire face à des accusations criminelles même si LUNA 2.0 plante également

Le prix de Terra Luna ramène la douleur dans les portefeuilles des investisseurs alors que le prix connaît plus de glissements de terrain pour commencer le mois de juin. Les baissiers ont constamment poussé le prix à la baisse et n’ont pas eu de problèmes avec les traders vengeurs. Si les données techniques sont correctes, une autre baisse dévastatrice pourrait se produire pour combler l’écart entre 1,112 $ et 0,03 $.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: la patience est une vertu alors que le rallye crypto commence

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies attendent de prendre le bon train qui apportera une belle reprise ferme à l’été 2022. Le début du mouvement semble cependant être retardé, car les marchés mondiaux basculent entre à risque et à risque. La bataille survient alors que les baissiers poussent pour des prix plus bas sur le dos d’un scénario de récession mondiale tandis que les haussiers veulent acheter la baisse d’un commerce de reprise une fois que l’inflation s’estompe. Avec le choc de ces deux forces, les crypto-monnaies sont en vrille. Dans l’ensemble, la pression haussière semble monter, cependant, à mesure que les baisses sont achetées et que les consolidations sont prévues pour une cassure plus élevée à l’avenir.