Le Do Kwon de Terra pourrait ne pas faire face à des accusations criminelles même si LUNA 2.0 plante également | Cryptomonnaie

Le prix de Terra Luna a chuté de 80 % depuis le 31 mai.

La promesse de Do Kwon de construire mieux n’est toujours pas tenue.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 10$.

Le prix de Terra Luna continue le chagrin alors que les traders suppriment la crypto-monnaie controversée en vain.

Le prix de Terra Luna est impitoyable

Le prix de Terra Luna ramène la douleur dans les portefeuilles des investisseurs alors que le prix connaît plus de glissements de terrain pour commencer le mois de juin. Les baissiers ont constamment poussé le prix à la baisse et n’ont pas eu de problèmes avec les traders vengeurs. Si les données techniques sont correctes, une autre baisse dévastatrice pourrait se produire pour combler l’écart entre 1,112 $ et 0,03 $.

Le prix de Terra Luna se négocie actuellement à 2,79 $. Les baissiers produisent des bougies engloutissantes de plus en plus grandes alors que les prix continuent de baisser.

Les investisseurs se sont tournés vers les médias sociaux pour appeler le PDG sur sa promesse non tenue de rétablir le jeton Luna à la normale avant la vente du 12 mai. Pourtant, malheureusement, il n’y a pas eu de réponse. En fait, Do Kwon peut être interrogé par la SEC pour la catastrophe LUNA & UST Stablecoin, mais beaucoup pensent que Kwon ne fera pas face à des accusations criminelles.

Graphique LUNA/USDT sur 2 heures

L’invalidation pour le scénario de tendance baissière est une brèche au-dessus de 10 $. Si les traders peuvent dépasser 10 $, le prix de Terra Luna pourrait remonter vers 26 $, ce qui entraînerait une augmentation de plus de 700 % par rapport au prix actuel de LUNA.