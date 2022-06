La tendance à la hausse du prix de Cardano est-elle durable ? | Cryptomonnaie

Le prix ADA a un modèle de volume intéressant signalant une implication intelligente de l’argent.

Le prix de Cardano n’a pas encore imprimé de bougie haussière de valeur égale à la vente du 12 mai.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 0,714 $.

Le prix de Cardani pourrait mériter d’être remis en question car les techniques n’ont pas encore émis de signal confiant malgré le mouvement haussier considérable.

Le prix de Cardano est un graphique délicat.

Le prix de Cardano pourrait encore une fois tromper les commerçants, car l’évolution des prix fait subtilement allusion à une future vente. Depuis le 12 mai, les traders subissent une mainmise brutale des traders. Le 15 mai, les haussiers ont tenté de promouvoir un rallye, mais les représailles à contre-tendance ont été de courte durée. Les baissiers sont immédiatement revenus sur le marché, défendant la tendance baissière et anéantissant presque tous les gains nets positifs pour les traders haussiers. Le 29 mai, les traders ont réessayé et ont connu plus de succès. En analysant l’action des prix à la corde, il semble que les haussiers pourraient faire face à l’épuisement et pourraient ne pas être en mesure de fournir un soutien beaucoup plus longtemps.

Le prix de Cardano se négocie actuellement à 0,64 $, maintenant 60 % plus élevé que les brefs creux de 0,40 $ observés le 12 mai. Le modèle de volume signale un modèle de montée en puissance très fort qui prévoit généralement une baisse future lorsqu’il est établi dans les tendances à la baisse. Le modèle de volume diminue maintenant à mesure que le prix augmente. Si les données techniques sont correctes, le rallye de contre-tendance actuellement affiché peut faire partie de l’action des prix de la quatrième vague, ce qui pourrait envoyer le prix ADA aussi bas que 0,20 $ dans les semaines à venir.

Graphique ADA/USDT sur 2 jours

Le prix Cardano est un graphique très délicat, et la tendance baissière a de fortes chances d’être invalidée. Le point d’invalidation le plus sûr est une violation au-dessus de la première vague à 0,77 $. Si le niveau d’invalidation est dépassé, la tendance à la baisse peut être considérée comme terminée. Les haussiers pourraient grimper jusqu’à 1,25 $, ce qui entraînerait une augmentation de 95 % par rapport au niveau de prix actuel de Cardano.