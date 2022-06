Ethereum franchit un seuil clé pour ouvrir un immense potentiel haussier | Cryptomonnaie

Ethereum a franchi une étape clé avec le succès de sa fusion de tests Ropsten, testnet est maintenant passé à la preuve de participation.

Les développeurs ont exécuté le logiciel à la recherche de bogues et de problèmes potentiels avant la mise en œuvre du réseau principal.

Les analystes pensent que le prix d’Ethereum pourrait tester 2 000 $ avant le week-end, révélant des perspectives haussières sur l’altcoin.

Le prix d’Ethereum pourrait atteindre 2 000 $ au cours du week-end, selon des analystes optimistes quant à la reprise de l’altcoin. La fusion réussie de Ropsten testnet a alimenté les détenteurs d’Ethereum avec un sentiment positif.

La fusion d’Ethereum est désormais en ligne sur Ropsten testnet

Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, a informé la communauté que la fusion peut être mise en ligne dès août 2022, s’il n’y a pas de problèmes. Les remarques optimistes de Buterin font suite à l’annonce par les développeurs d’Ethereum du succès du testnet de Ropsten le 9 juin.

Paritosh, un développeur principal d’Ethereum, a publié un fil Twitter proposant un résumé de la mise à niveau de la fusion sur Ropsten testnet. Le testnet a commencé deux heures après l’heure prévue, à 16h00 UTC, et la chaîne affichait un taux de participation de 99,2%, considéré comme un niveau sain.

Malgré l’aide de la communauté, le taux de participation a chuté de 13 %, une grande partie de la baisse étant due à un problème de configuration sur les nœuds de l’équipe Nimbus. Les développeurs ont résolu le problème et la chaîne a continué à bien fonctionner, offrant une affirmation de ses performances satisfaisantes.

L’équipe Nethermind a identifié un bogue peu de temps après la fusion et un simple redémarrage a résolu le problème. Les développeurs ont identifié une autre raison potentielle d’échec, les conditions de concurrence. Avant de mettre en œuvre la fusion sur le testnet de Ropsten, les développeurs avaient examiné la possibilité lors d’un appel et présenté des journaux d’erreurs. Les correctifs ont été rapidement mis en place et le taux de participation et de proposition a augmenté régulièrement pour atteindre les chiffres de pré-fusion. Il n’y avait pas de problèmes critiques, les bogues qui ont été identifiés ont pu être résolus rapidement.

L’un des problèmes identifiés était que les paires de clients expirent lors de la construction d’un bloc, et les proposer avec zéro transaction pourrait affecter le débit de la chaîne Ethereum. Cependant, il s’agissait d’une erreur prévisible et les développeurs travaillent sur une solution pour la même chose.

Quelle est la prochaine étape après la fusion du testnet de Ropsten

Les développeurs continueront de surveiller la chaîne au cours des prochaines semaines pour s’assurer qu’aucune paire de clients ne se désynchronise et appellera les membres de la communauté pour déclencher des alarmes s’ils voient des dapps ou des outils ne fonctionnant pas comme prévu.

Paritosh a expliqué que Ropsten est le premier testnet existant à fusionner, où chaque équipe client exécute une partie égale du réseau et les nœuds sont configurés d’au moins une douzaine de façons uniques.

Paritosh a demandé à Tim Beiko, un développeur principal d’Ethereum, quand la fusion sera mise en œuvre sur le réseau principal, dans un tweet.

Beiko a répondu

Le réseau est stable, mais nous examinons quelques problèmes mineurs (connus + attendus). Dans l’ensemble, cependant, les choses se présentent bien.

Transition de la preuve de travail à la preuve de participation

La fusion est un événement attendu depuis longtemps sur le réseau principal Ethereum et elle a subi de multiples retards au cours des dernières années. La mise à niveau est la clé de la réduction des coûts de transaction Ethereum, l’un des plus grands obstacles à l’adoption de l’altcoin décentralisé.

Après la fusion, la blockchain Ethereum migrera vers le mécanisme de consensus Proof-of-Stake, moins énergivore et plus efficace, où les utilisateurs, détenteurs du réseau Ethereum, pourront effectuer les tâches que les mineurs du réseau effectuent actuellement. La transition est considérée comme haussière pour l’adoption du plus grand réseau altcoin car elle ralentirait l’émission de nouveaux jetons, parallèlement à sa combustion, elle pourrait entraîner une pénurie d’approvisionnement en Ethereum. En règle générale, une offre plus courte et des réserves d’Ethereum plus faibles sur les bourses pourraient alimenter un rallye de l’ETH.

Le récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie a frappé des altcoins comme Ripple, LUNA, Solana, Avalanche et d’autres des tueurs d’Ethereum communément appelés. Cependant, l’arrivée de la fusion est considérée comme un catalyseur haussier par les partisans et elle pourrait pousser le prix d’Ethereum sur la voie de la reprise grâce au récit « Triple Halving ».

Ethereum Triple Halving et inducteurs de prix pour l’altcoin

Le récit Triple Halving est dérivé de la réduction de l’émission d’Ethereum grâce à la mise en œuvre de la fusion et à le burning. Produit pour la première fois par Nikhil Shamapant, le récit Triple Halving implique que la transition vers le PoS pourrait agir comme un catalyseur et déclencher une hausse des prix à Ethereum. La réduction de l’offre qui devrait suivre la fusion équivaut à trois réductions de moitié consécutives de Bitcoin, d’où le nom de « Triple Halving ».

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et ont révélé une perspective haussière. Delma Wilson, une analyste en chaîne, affirme que 2 000 $ était le niveau auquel le prix Ethereum a été rejeté il y a quelques jours. L’altcoin pourrait récupérer le même niveau au cours du week-end. @AltcoinSherpa, un analyste crypto pseudonyme, a fait valoir que le prix d’Ethereum pourrait connaître un soulagement à court terme après sa récente chute.

Tableau des prix ETH-BTC

