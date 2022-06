La volatilité est sur le point de frapper le prix du Shiba Inu, les commerçants se méfient | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se négocie dans une fourchette étroite aujourd’hui par rapport à toutes les fourchettes précédentes cette semaine.

Le prix SHIB cherche une direction alors que les haussiers essaient de s’abstenir de faire de nouveaux plus bas pour la semaine.

Attendez-vous à un énorme big bang dans l’action des prix alors que l’action des prix est surcomprimée.

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) pousse les acheteurs et les vendeurs à se pousser davantage les uns vers les autres dans une bande passante étroite de seulement 0,00000031 $ de différence entre le haut et le bas d’aujourd’hui. Cette bande passante très étroite est ingérable et provoquera bientôt un recul de l’une ou l’autre des parties. Attendez-vous à voir les dés tomber en faveur des haussiers avec un bond massif vers 0,00001708 $, soit une hausse de 60 %.

Prix ​​​​SHIB fixé pour un big bang de 60%

Le prix du Shiba Inu voit son prix se négocier dans la marge de manœuvre la plus étroite depuis plusieurs mois. Les acheteurs et les vendeurs négocient si près les uns des autres que les deux parties tireront le bout de la paille et seront expulsées de leurs positions. Alors que le sentiment évolue légèrement en faveur des haussiers, les baissiers pourraient empirer.

Le prix SHIB est donc fixé pour un pop plus élevé, et plus la fourchette se rétrécit, plus la cassure qui suit est importante. Suivant cette logique, le prix du SHIB va probablement trancher comme un couteau dans le beurre et remonter vers au moins 0,00001400 $, qui est le pivot mensuel, bien qu’il puisse même aller jusqu’à 0,00001708 $, effaçant complètement la baisse de mai. Si les vents arrière augmentent, c’est un scénario possible, d’autant plus que l’indice de force relative est encore très faible.

Graphique journalier SHIB/USD

Comme de nombreux risques extrêmes planent encore sur les marchés, ce n’est qu’une question de temps avant que l’un ne dégénère et ne déclenche une crampe sur les marchés financiers, les valeurs refuges voyant des afflux massifs et les crypto-monnaies chuter d’un autre pied. Pour le prix SHIB, cela pourrait signifier au revoir à 0,00001000 $ et éventuellement une baisse vers 0,00000600 $.