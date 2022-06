Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: la patience est une vertu alors que le rallye crypto commence | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est toujours sur le côté alors que la consolidation se poursuit, les traders attendant le bon moment pour frapper.

Le prix d’Ethereum reste dans un triangle baissier qui pourrait réserver une surprise à la hausse si les haussiers jouent bien leurs cartes.

Le prix du XRP commence à pencher en faveur des haussiers alors que l’action des prix reste soutenue et que les acheteurs se défendent.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies attendent de prendre le bon train qui apportera une belle reprise ferme à l’été 2022. Le début du mouvement semble cependant être retardé, car les marchés mondiaux basculent entre à risque et à risque. La bataille survient alors que les baissiers poussent pour des prix plus bas sur le dos d’un scénario de récession mondiale tandis que les haussiers veulent acheter la baisse d’un commerce de reprise une fois que l’inflation s’estompe. Avec le choc de ces deux forces, les crypto-monnaies sont en vrille. Dans l’ensemble, la pression haussière semble monter, cependant, à mesure que les baisses sont achetées et que les consolidations sont prévues pour une cassure plus élevée à l’avenir.

Le prix du Bitcoin devrait dépasser les 32 650 $

Le prix du Bitcoin (BTC) voit son action sur les prix s’appuyer sur environ 30 000 $ car, bien que le prix soit tombé en dessous au cours des derniers jours, la clôture au-dessus de mercredi et l’ouverture au-dessus de ce matin sont un signe prometteur pour l’avenir. De plus, un découplage commence à se dérouler car bien que les marchés boursiers se négocient à la baisse, la corrélation individuelle avec la cryptomonnaie semble s’effondrer. Alors que les investisseurs recherchent un endroit où investir pour obtenir des rendements élevés, la crypto-monnaie en tant que classe d’actifs devrait revenir en faveur à la fois des fonds spéculatifs et des investisseurs.

Le prix du BTC devrait donc augmenter à nouveau vers 31 321,98 $, comme il l’a fait les jours précédents. La meilleure preuve serait que les marchés clôturent au-dessus du pivot mensuel à 32 000 $. À partir de là, le pivot peut être utilisé comme point de repos pour que les haussiers enregistrent des gains et réintègrent le commerce. Ce pourrait également être un endroit où ceux qui ont raté l’entrée inférieure à 30 000 $ peuvent placer leurs arrêts – juste en dessous du pivot mensuel – avant que le rallye ne grimpe plus haut vers 34 000 $ et teste la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours dans le processus.

Graphique journalier BTC/USD

Alternativement, avec une ouverture des prix supérieure à 30 000 $, il pourrait y avoir un risque que les baissiers utilisent un catalyseur pour faire baisser les prix tout en utilisant un vent contraire comme support. Ce catalyseur pourrait être la décision de la Banque centrale européenne aujourd’hui, où Lagarde pourrait éventuellement décevoir les marchés si elle s’engage sur une trajectoire de hausse des taux prolongée et prudente, qui serait perçue comme étant trop lente et insuffisante pour maîtriser l’inflation dans la zone euro. Un dollar plus fort pourrait être l’une des répercussions d’un tel événement, qui à son tour pourrait créer un énorme vent contraire pour l’action des prix BTC et le faire retomber vers 28 695,13 $ et peut-être même voir un court passage vers 28 000 $.

Le prix d’Ethereum pourrait voir les traders ne pas attendre l’achèvement du triangle

Le prix de l’Ethereum (ETH) se négocie dans les fourchettes d’une formation en triangle qui maintient son emprise sur l’évolution des prix depuis quelques semaines maintenant. Bien qu’il soit encore loin d’être achevé, avec une éventuelle cassure en juillet, rien n’interdit aux haussiers de s’y précipiter plus tôt. L’action des prix est clairement étayée par des traders qui ramassent toutes les possibilités d’entrer à l’avance, même au-dessus de la ligne de base du triangle. Certes, le niveau de 1 720 $ semble faire exactement cela.

Le prix des ETH pourrait donc voir une cassure haussière le plus tôt possible alors que l’indice de force relative (RSI) reste élevé, malgré les deux jours de baisse mercredi et mardi. Attendez-vous à voir un saut vers 1 928,89 $, ce qui serait juste à l’intersection avec le côté incliné du triangle. Si l’action des prix des ETH peut dépasser ce point d’inflexion, alors un tronçon complet du rallye pourrait se produire vers 2 200 $, avec le pivot mensuel, et le niveau de 2 148,67 $ juste en dessous, agissant comme un double plafond à la hausse.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque de cette perspective haussière est que le triangle reste, purement et simplement, un triangle baissier, et que c’est précisément ainsi qu’il se déroule lorsque le triangle atteint son point de cassure quelque part en juillet. Une cassure à la baisse résulterait d’une pénétration en dessous de 1 688 $ qui déclencherait alors un nouveau plus bas pour 2022. Le S1 mensuel à 1 434 $ serait alors le premier véritable niveau de support identifié qui pourrait être utilisé pour stopper la descente. C’est encore une forte baisse de 15% par rapport à l’action des prix déjà battue pour 2022 à Ethereum.

Le prix XRP semble haussier tant que 0,38 $ tient

L’action du prix Ripple (XRP) est presque un copier-coller direct du prix du Bitcoin, qui, avec un schéma similaire, reste également soutenu à 0,38 $. Ce niveau de support est fondamental à court terme pour déterminer si un rallye pourrait se produire de sitôt. Avec l’action des prix sous-tendue, la logique est que les haussiers achètent toujours et ne lâchent pas les baissiers pour dépasser leurs ordres de vente. En conséquence, à terme, l’action des prix devrait augmenter assez rapidement alors que les baissiers commencent à céder et même à se retourner et à acheter des pièces XRP pour profiter du pivot du marché.

Le prix XRP pourrait donc être un régal avec une action sur les prix dépassant d’abord 0,4228 $ avant d’essayer de rallier une autre jambe plus haut, avec une certaine marge de manœuvre pour atteindre 0,48 $, réalisant des gains de 20 % dans la zone couverte. Le pivot mensuel pourrait jeter une clé dans les travaux en dessous de ce niveau si les baissiers l’utilisaient comme point d’entrée antérieur avec leurs arrêts placés au-dessus de cette poignée de 0,48 $. En fonction des vents arrière et des catalyseurs, cela pourrait déclencher une autre jambe plus élevée et 0,52 $ pourraient être à gagner.

Graphique journalier XRP/USD

Un rejet de 0,42 $, cependant, pourrait déclencher une baisse plus ferme et voir les traders écrasés contre le plancher de 0,37 $. Avec les arrêts des traders placés juste en dessous, l’exécution de tous ces arrêts pourrait déclencher un saut rapide vers 0,35 $ et ouvrir la possibilité aux baissiers de faire baisser l’action des prix XRP vers 0,30 $. Traduit en pourcentages à partir de l’endroit où le prix XRP se négocie actuellement, cela signifierait des pertes supplémentaires de 20 % ajoutées aux chiffres pour 2022.