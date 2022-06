Bitcoin terminera 2022 « à plat, peut-être en hausse », selon un analyste alors que Saylor parie sur 1 million de dollars BTC | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) conserve deux de ses partisans les plus connus, mais l’un d’eux a considérablement refroidi ses prédictions de prix BTC.

Dans une interview avec CNBC le 9 juin, Tom Lee, co-fondateur de la société de recherche indépendante Fundstrat, a révélé qu’il n’était pas sûr que BTC/USD terminerait l’année au-dessus de son prix de départ.

Lee suggère que le marché a « déjà touché le fond »

Les projections de prix du bitcoin pour 2022 ont chuté alors que les pressions macroéconomiques se combinent avec des événements de cygne noir tels que l’implosion de Terra LUNA pour envoyer le sentiment à des niveaux presque records.

Alors que beaucoup soutiennent qu’un événement de capitulation surviendra dans les mois à venir pour envoyer le BTC/USD à 20 000 $ ou moins, Lee pense que la force sous-jacente mérite d’être prise en compte maintenant.

« C’est un actif à risque, donc je pense que dans la mesure où le Nasdaq et le Bitcoin se rallient, cela nous aide à nous sentir plus à l’aise que le marché soit déjà au plus bas », a-t-il déclaré au segment CB Overtime de CNBC.

Dans le même temps, Lee a balayé la débâcle de Terra et les licenciements dans les principales sociétés de cryptomonnaie, y compris l’échange américain Coinbase, affirmant que Bitcoin « agissait bien mieux que ce à quoi les gens s’attendent ».

Lorsqu’on lui a demandé où se dirigeait l’action des prix BTC au début de 2023 – même si les marchés boursiers corrélés ont enregistré des gains – la réponse a été moins optimiste.

« Je pense que Bitcoin va se frayer un chemin à plat pour l’année, peut-être en hausse », a-t-il conclu.

Lee était auparavant célèbre pour ses prises de position haussières sur Bitcoin, parmi lesquelles une prédiction de 200 000 $ pour 2022 faite peu de temps après le dernier record absolu de 69 000 $ en novembre dernier.

Saylor sur BTC: « Si ça ne va pas à zéro, ça va à un million »

Pendant ce temps, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, était résolument optimiste, et ses propres commentaires aux médias grand public ont fermement écarté toute suggestion de baisse permanente des prix.

Ceux qui affirmaient que Bitcoin serait interdit ou passerait à zéro, a-t-il déclaré à CNBC le 8 juin, avaient déjà été « discrédités ».

« Si les négateurs ont tort et les sceptiques ont tort – et il est assez évident qu’ils ont tous les deux tort à ce stade – ça ne va pas à zéro, et si ça ne va pas à zéro, ça va à un million », a prédit Saylor.

Bien qu’il n’y ait rien de nouveau, Saylor étant « très optimiste quant à la direction que nous prendrons à partir d’ici », la perspective pessimiste sur les actifs à risque dans tous les domaines dans la nouvelle ère de resserrement monétaire de la banque centrale est de plus en plus désagréable.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, certains pensent qu’il faudra attendre la prochaine subvention globale réduite de moitié en 2024 pour qu’une reprise significative des prix entre en vigueur.

Saylor a quant à lui déclaré que lorsqu’il s’agissait d’acheter plus de BTC pour ses réserves existantes, il était inutile de « synchroniser le marché ».

« Nous faisons en quelque sorte l’équivalent d’une moyenne d’achat pour une grande entreprise », a-t-il expliqué.

Nous n’essayons pas de chronométrer le marché; Je pense que toutes les statistiques sur le S&P et sur l’indice Bitcoin montrent que vous ne pouvez pas anticiper le marché. Nous réinvestissons simplement les flux de trésorerie disponibles sur le marché lorsque les circonstances nous le permettent.

BTC / USD s’échangeait à environ 30 500 $ au moment de la rédaction du 9 juin, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique bougie 1 jour BTC/USD (Bitstamp). Source : TradingView