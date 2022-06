C’est ce que les traders doivent considérer avant de trader Polkadot | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot continue de produire des hauts plus bas et des bas égaux depuis le 16 mai, indiquant un enroulement.

Alors que le DOT approche de la fin de cette compression, un mouvement volatil à 10 $ semble probable.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 8,51 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera potentiellement de nouvelles pertes.

Le prix de Polkadot rivalise pour s’évader et se rallier plus haut, mais il y a de nombreux blocages parsemés sur son chemin. En raison d’une consolidation serrée, un mouvement volatil pourrait potentiellement briser ces obstacles et propulser le DOT pour atteindre son objectif à court terme.

Le prix Polkadot envisage un rallye

Le prix Polkadot a commencé sa consolidation le 13 mai et a produit des sommets plus bas depuis lors. Pendant ce temps, le DOT s’est stabilisé autour du niveau de support de 9,20 $ avec de brefs balayages en dessous. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette consolidation entre 9,20 $ et 8,51 $ se poursuive.

Cependant, une reprise rapide au-dessus de 9,20 $ et la ligne de tendance à la baisse signaleront une cassure haussière. Cette décision confirmera une recrudescence d’acheteurs. Dans un tel cas, les acheteurs mis à l’écart pourraient intervenir et déclencher une montée à 0,37 $, ce qui est une barrière de résistance plus élevée.

Dans certains cas, en fonction de la volatilité du mouvement, le DOT pourrait balayer le swing du 31 mai à 10,78 $. Si la pression d’achat continue de s’accumuler, le prix de Polkadot pourrait prolonger la hausse à 11,98 $.

Graphique DOT/USDT sur 4 heures

Alors que le prix de Polkadot semble relativement haussier, un rejet à 9,20 $ pourrait nuire au plan des haussiers. Si le DOT produit un chandelier de quatre heures en dessous de 8,51 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera complètement la thèse haussière du DOT. Dans un tel cas, le prix de Polkadot pourrait baisser et retester le niveau de support de 7,1 $.