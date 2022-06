Solana recherche un soutien | Cryptomonnaie

Bonjour les commerçants de Crypto, aujourd’hui, nous parlerons de la crypto-monnaie Solana (SOLUSD), que nous voyons terminer un modèle de vague Elliott intéressant, alors qu’il s’approche d’une zone de support forte et importante.

Eh bien, ce que nous voyons sur Solana (SOLUSD) est une grosse correction en zigzag ABC par rapport aux sommets historiques. Le zigzag est une structure 5-3-5, un motif correctif à trois vagues étiqueté ABC. La subdivision des vagues A et C se fait en 5 vagues, impulsionnelles ou diagonales, tandis que la vague B peut être n’importe quelle structure corrective.

Il peut en fait déjà se négocier dans les dernières étapes de la vague C, car nous le voyons terminer un cycle de cinq vagues du degré inférieur. Actuellement, nous suivons la sous-onde finale (5) de C, qui peut idéalement s’arrêter autour d’une zone de support solide de 20.

La principale raison pour laquelle le niveau de support 20 est si intéressant est la perspective technique. En 2021, Solana a terminé la correction de la vague 4 juste autour de ce niveau 20, qui est désormais un support idéal pour une reprise haussière. Comme vous pouvez le voir, la vague C et le niveau 20 arrivent également exactement à 61,8% Fibo. prolongement de l’onde A.

Cela étant dit, nous attendons patiemment cette dernière étape vers le bas et le niveau de support 20, d’où nous nous attendrons à un fort rebond, à une reprise et potentiellement à un retournement haussier.

