La récente victoire de Ripple contre la SEC peut-elle aider le prix du XRP à rebondir ? | Cryptomonnaie

Le prix du XRP se prépare à un crash massif alors que les données techniques indiquent une tendance de continuation baissière.

Une ventilation du niveau de 0,386 $ déclenchera un effondrement de 42 % à 0,221 $.

Si les traders Ripple transforment l’obstacle de 0,488 $ en un niveau de support, cela invalidera la thèse baissière.

Le prix XRP montre une perspective baissière étendue qui correspond au macro-récit de Bitcoin. Le scénario pessimiste n’est qu’à une panne de support de déclencher un plongeon. Ainsi, les investisseurs doivent être prudents avec leurs investissements dans XRP/Ripple.

Ripple prend le dessus sur la SEC

Au cours des dernières semaines, Ripple alias le défendeur a déposé quatre RFA (Request For Admission) concernant un discours prononcé par l’ancien directeur de la SEC William Hinman en 2018. Le discours, qui exposait principalement l’application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques. est maintenant un élément d’information essentiel qui aidera à décider de l’affaire.

Comme indiqué précédemment, les dernières demandes d’admission ont été refusées par les procureurs alias la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La SEC affirme que les documents ou les discussions internes qui sont entrés dans le discours sont légaux et liés par les privilèges avocat-client.

Cependant, dans un développement le 8 juin, la SEC a déclaré au juge que Hinman avait sollicité les conseils juridiques des avocats de la SEC sur l’application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques pour son discours.

Les procureurs ont en outre ajouté que « ce discours était très légal ».

La juge Sarah Netburn a interrompu la réponse de la SEC pour s’assurer qu’elle avait bien entendu cette phrase.

Ce développement est une énorme victoire pour Ripple puisque la SEC a pris plusieurs positions sur ce qu’était le discours. Lors de certaines des audiences, les procureurs ont déclaré que le discours de l’ancien directeur William Hinman était son opinion, mais ont affirmé lors des audiences suivantes que les conversations étaient protégées par le secret professionnel de l’avocat.

Par conséquent, la charge de la preuve incombera aux avocats de la SEC, permettant à Ripple de prendre le dessus.

Le prix XRP doit être éliminé

Le prix du XRP semble traverser un schéma de continuation connu sous le nom de fanion baissier. Ces modèles sont composés de deux parties – la forte baisse initiale ou «mât de drapeau» suivie de la consolidation latérale ou «fanion». Dans le cas de Ripple, le crash de 42% entre le 5 et le 12 mai a formé le mât et la consolidation qui a suivi, sous la forme de hauts plus bas et de plus bas, le fanion.

Le modèle prévoit un crash de 42% qui est essentiellement une extension de la longueur du mât inférieur. Cela produit un objectif de 0,221 $ à partir d’un point de cassure théorique à 0,386 $.

D’un point de vue macro, cette formation de fanions baissiers est logique puisque le prix du Bitcoin, qui influence toutes les autres crypto-monnaies, prévoit également un crash potentiel à 20 000 $ ou moins. Par conséquent, les acteurs du marché qui cherchent à investir à long terme devraient attendre avant de prendre des décisions fondées sur la volatilité intrajournalière.

Alors que la configuration prévoit une chute de 42 % à 0,221 $, il existe plusieurs niveaux de support qui pourraient absorber la pression de vente. Les 0,302 $ et 0,250 $ sont deux de ces blocages qui donneront aux traders une course pour leur argent.

Ces niveaux ont joué un rôle important de fin 2018 à fin 2020 et sont susceptibles de fournir un soutien important. Par conséquent, une ventilation de ces niveaux est cruciale pour que les traders atteignent leurs objectifs.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Pourtant, si le prix du XRP devait être témoin d’une augmentation soudaine de la pression d’achat qui le poussait à franchir la ligne de tendance supérieure du fanion, cela affecterait le récit baissier. Cependant, ce mouvement pourrait également être un fakeout – un piège à traders qui finira par retomber de toute façon.

D’un autre côté, le développement récent du procès SEC contre Ripple semble avoir donné le dessus à Ripple alors que la SEC est en retrait. S’il y a ne serait-ce qu’un léger indice que les accusés sortiront victorieux de cette affaire, le prix du XRP pourrait augmenter de façon exponentielle.

Dans un tel cas, un retournement de l’obstacle de 0,488 $ dans un niveau de support invalidera la thèse baissière. Cette évolution pourrait voir le prix du XRP grimper et tester à nouveau la barrière de résistance intermédiaire à 0,578 $.