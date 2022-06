Contagion DeFi? Les analystes mettent en garde contre le détachement d’Ether ‘staked’ d’Ethereum de 50% | Cryptomonnaie

Le prochain gros crash cryptomonnaie pourrait être imminent en raison de Lido Staked Ether (stETH), un jeton liquide du protocole Lido qui est censé être indexé à 100 % par le jeton natif d’Ethereum, Ether (ETH).

Notamment, le peg stETH pourrait baisser de 50% par rapport à ETH dans les semaines à venir, augmentant le risque d’une « contagion DeFi » alors qu’Ethereum se dirige vers la preuve de participation, affirme l’investisseur populaire de Bitcoin et analyste indépendant Brad Mills.

Plus d’un million d’Ether risque de défaut de responsabilité

Dans le détail, les investisseurs déposent des ETH dans les contrats intelligents de Lido pour participer à « the Merge », une mise à niveau du réseau visant à faire d’Ethereum une blockchain de preuve de participation, également appelée « Beacon Chain ». En conséquence, ils reçoivent stETH représentant leur solde ETH jalonné avec Lido.

Les utilisateurs pourront échanger stETH contre des ETH non jalonnés lorsque Beacon Chain sera mis en ligne. De plus, ils peuvent utiliser stETH comme garantie pour emprunter ou fournir des liquidités en utilisant diverses plateformes DeFi pour gagner du rendement.

Mais si le passage à ETH 2.0 est retardé, cela pourrait causer un énorme problème de liquidité sur les plates-formes DeFi, affirme Mills, en utilisant Celsius Network, une plate-forme de prêt cryptomonnaie qui offre jusqu’à 17 % de rendements annuels en pourcentage, par exemple.

« Si les clients commencent à se retirer de Celsius, ils devront vendre leur stETH », a expliqué Mills. « Celsius a un passif de 1 million d’ETH. Ainsi, 288k sont inaccessibles jusqu’à [the] Fusionner, ~30K sont perdus, ~445k sont stETH et 268k sont liquides. Pourrait provoquer une course. »

Mais quelles que soient les rumeurs non vérifiées selon lesquelles Celsius pourrait être insolvable, le meilleur moyen de sécuriser vos fonds est de contrôler vos propres clés privées. Il ajoute:

stETH n’est peut-être pas « depeg », mais le risque de contagion DeFi dans un marché baissier de la cryptomonnaie est élevé.

Risques de contagion ?

De plus, même les plateformes de rendement centralisées pourraient faire face à des risques d’insolvabilité en raison de leurs passifs ETH, affirme le commentateur du marché Dirty Bubble Media (DBM), citant le service de gestion d’actifs cryptomonnaies Swissborg comme exemple.

Swissborg offre un rendement quotidien sur environ 145 millions de dollars d’éther qu’il détient, dont 80 % d’exposition au stETH.

Les offres de rendement quotidien de Swissborg. Source : Site officiel

La société avait jalonné environ 11 300 ETH sur ses avoirs totaux en Ether dans le pool stETH/ETH de Curve. Ensuite, la cheville ETH est devenue déséquilibrée le 12 mai à la suite de l’effondrement de Terra, le stETH / ETH tombant à 0,955 ce jour-là.

Ratio d’échange Staked Ether contre Ethereum en 2022. Source : CoinMarketCap

« Comment Swissborg paie-t-il le rendement quotidien de ces actifs, alors que le rendement de l’Ether jalonné est verrouillé avec le principal », a interrogé DBM, ajoutant qu’il pourrait faire en sorte que l’entreprise « quitte toute sa position stETH », forçant ainsi son ancrage ETH encore plus bas .

Pendant ce temps, les avertissements ont coïncidé avec une baleine abandonnant ses positions d’Ether jalonnées pour l’ETH le 8 juin.

Mills a répondu en disant que « la dynamique de stETH n’est pas différente de celle de GBTC avec une remise permanente ». En d’autres termes, la pression de vente peut être « impitoyable » une fois que le marché est baissier et que les rendements disparaissent.

Il expliqua:

Quand il y a une liquidité profonde et un potentiel d’arbitrage, quants, ratons laveurs de Wall Street [and] flashbois va traire le rendement. Lorsque la stratégie va à leur encontre, ils ajoutent une pression de vente impitoyable.

Au 9 juin, le ratio stETH-ETH était revenu à 0,97, toujours 3 % en dessous de son ancrage prévu.