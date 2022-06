L’accalmie persistante de la crypto-monnaie | Cryptomonnaie

Le bitcoin a baissé de 3,7 % mercredi, terminant la journée près du niveau de 30,2 000 $, qu’il reste proche jeudi matin. Le sentiment global modéré envers les crypto-monnaies a coïncidé avec un recul des indices boursiers. Cependant, la dynamique des jours précédents suggère qu’il s’agit plus d’une coïncidence que d’une corrélation.

Les crypto-monnaies sont entrées dans une période d’accalmie la plus prononcée et la plus prolongée depuis fin 2020, le plafond total des crypto-monnaies oscillant entre 1,2 et 1,3 billion de dollars pendant près d’un mois. Cette accalmie réduit également les volumes de transactions, car l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie attire souvent l’attention des amateurs de mouvements solides.

Au cours des dernières 24 heures, Ethereum a perdu 0,5 %, oscillant autour de 1 800 $ à l’écriture. Les altcoins du top 10 montrent de petits mouvements multidirectionnels allant d’une baisse de 0,75 % (BNB, Solana) à une hausse de 0,7 % (Polkadot).

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a baissé de 6 points à 11 jeudi et reste dans une « peur extrême ».

La nature du marché des crypto-monnaies, construit sur le battage médiatique, nous convainc qu’un manque de mouvement est la pire nouvelle pour les crypto-monnaies. Peut-être que seuls des mouvements forts peuvent susciter l’intérêt. Les commerçants de crypto se souviennent avec anxiété de «l’hiver de crypto» de 2018. Cependant, une accalmie estivale de crypto qui a commencé il y a un mois pourrait ne pas être plus facile. C’est une accalmie inquiétante qui risque de se transformer rapidement en braderie. Nous pensons toujours que le marché baissier du Bitcoin et de l’ensemble du marché des crypto-monnaies n’a pas encore joué son dernier acte, et cela devrait être attendu avant la fin de l’année.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, pense que le bitcoin ne tombera jamais à zéro alors que les régulateurs internationaux recherchent des moyens de contrôler les actifs cryptomonnaies plutôt que de leur imposer une interdiction totale.

Anne Boden, PDG de la banque britannique Starling, a déclaré que les crypto-monnaies sont trop souvent liées à la fraude et au blanchiment d’argent, ce qui en fait une menace pour les systèmes de paiement traditionnels.

PayPal a déclaré qu’il permettrait à ses clients de transférer BTC, ETH, BCH et LTC vers des adresses externes, y compris des échanges et des portefeuilles matériels.

La société minière Marathon Digital a déclaré que les mineurs de bitcoins ne subissent pas de pertes, même dans un marché en baisse, car le coût d’extraction de 1 BTC est d’environ 6 250 $.