Combien de temps la hausse actuelle du marché va-t-elle durer ? | Cryptomonnaie

Les haussiers ont poursuivi la forte croissance d’hier, la plupart des pièces se trouvant dans la zone verte.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) est en hausse de 2% au cours des dernières 24 heures.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) a fait une fausse cassure de la barre des 30 000 $ et se négocie à nouveau au-dessus de ce niveau vital. Cependant, pour le moment, il faut porter une attention particulière à 32 000 $, ce qui est essentiel pour que les acheteurs se fixent au-dessus pour une nouvelle hausse.

S’ils y parviennent, il y a des chances de voir une hausse à 34 000 $ d’ici la fin du mois.

Bitcoin se négocie à 30 520 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) a gagné moins que Bitcoin (BTC) avec une croissance de 1,37%.

Graphique ETH/USD par TradingView

Malgré la hausse d’aujourd’hui, Ethereum (ETH) n’a pas accumulé d’énergie pour une course haussière continue. Les acheteurs doivent maintenir le taux au-dessus de 1 800 $ s’ils veulent voir le taux de l’altcoin principal près de 1 900 $. Un tel scénario est d’actualité jusqu’à la fin de la semaine.

Ethereum se négocie à 1 811 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP suit la montée du Bitcoin (BTC), en hausse de 2,03 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique XRP/USD par TradingView

XRP continue de se battre pour la barre des 0,40 $ car, si les traders peuvent la maintenir et que la bougie journalière se fixe au-dessus, on peut s’attendre à une croissance dans la zone de 0,41 $ à 0,42 $. De plus, le volume reste élevé, ce qui signifie que cette zone est vitale pour les commerçants en termes d’évolution des prix.

XRP se négocie à 0,40215 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) ne déroge pas à la règle, progressant de 3,53% depuis hier.

​Graphique BNB/USD par TradingView

Binance Coin (BNB) est sous la barre des 300 $, ce qui signifie que les traders n’ont pas encore pris l’initiative. Le cours se situe au milieu du canal large entre le support à 238$ et la résistance à 336$. Dans ce cas, il est possible de voir des échanges latéraux se poursuivre dans une fourchette de 290 $ à 310 $.

BNB se négocie à 292,7 $ au moment de mettre sous presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus gros gagnant de la liste aujourd’hui, en hausse de 6,43 %.

Graphique ADA/USD par Trading View

Cardano (ADA) est revenu sur sa résistance à 0,6856 $. Si la bougie quotidienne se fixe autour de cette zone, la cassure peut être une condition préalable à une forte hausse au niveau suivant à 0,70 $.

ADA se négocie à 0,659 $ au moment de la presse.