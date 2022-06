Le prix Dogecoin échappe à la logique alors qu’il continue de se consolider | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin s’enroule à l’intérieur d’un triangle descendant, prévoyant un mouvement de 18 %.

En raison de la côtelette en cours de Bitcoin, les investisseurs doivent attendre une confirmation secondaire, quelle que soit la direction de l’évasion.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 0,087 $ déclenchera une cassure haussière et invalidera la thèse baissière de DOGE.

La consolidation des prix Dogecoin continue de pair avec la réduction de la volatilité. Alors que DOGE approche d’une masse critique, les investisseurs doivent être prudents et s’attendre à un mouvement volatil qui brisera les barrières ou blocages immédiats.

Le prix du Dogecoin pourrait dérouter les investisseurs

Le prix du Dogecoin se négocie à l’intérieur d’une formation en triangle descendant, qui est obtenue en reliant les quatre hauts inférieurs et les trois bas égaux formés depuis le 12 mai à l’aide de lignes de tendance. La formation technique projette un mouvement de 18% déterminé en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point d’évasion.

Bien que le triangle descendant ait une tendance baissière, les investisseurs ne doivent pas assumer prématurément la direction de cassure. Les chances d’un fakeout sur ce marché agité sont élevées. Au lieu de cela, les acteurs du marché doivent attendre la confirmation d’un déménagement réussi en dehors de la formation de consolidation.

Alors que théoriquement, une ventilation de la base du triangle à 0,076 $ confirme une ventilation, les investisseurs doivent attendre une rupture du niveau de support ultérieur à 0,073 $. Cette confirmation secondaire ajoutera de la crédibilité aux perspectives baissières du prix du Dogecoin et à son passage à l’objectif prévu à 0,062 $.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Un examen plus approfondi des données de transaction du modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le niveau de support immédiat à 0,043 $ est relativement fort.

Ici, environ 315 000 adresses qui ont acheté 7,51 milliards de jetons DOGE à un prix moyen de 0,043 $ sont « In the Money ». Ces investisseurs pourraient ajouter à leurs avoirs si le prix du Dogecoin baisse, ce qui suggère qu’il s’agit d’un bon niveau de support.

En revanche, la barrière de résistance immédiate à 0,089 $ est relativement faible. Les 62 000 adresses qui ont acheté près de 3,9 milliards de jetons DOGE à un prix moyen de 0,089 $ sont «hors de l’argent».

Par conséquent, un pic de pression d’achat qui surmonte la pression de vente de ces investisseurs sous-marins pourrait facilement dépasser ce niveau. Par conséquent, la possibilité d’une cassure baissière qui pousse le prix du Dogecoin bien en dessous de l’objectif prévu à 0,062 $ est moindre.

DOGE GIOM

Contrairement à la perspective baissière, qui semble logique, les haussiers ont de multiples obstacles à surmonter. Les deux premiers sont 0,080 $ et 0,082 $. La suppression de ces blocages ouvrira la voie à DOGE pour retester et, espérons-le, briser l’hypoténuse du triangle descendant.

Ce mouvement est important car il confirmera une cassure. Cependant, une confirmation secondaire de la cassure haussière ne se produira qu’après la clôture d’un chandelier de quatre heures au-dessus de 0,087 $. Cette évolution invalidera la thèse baissière et déclenchera une nouvelle ascension vers la barrière de résistance intermédiaire à 0,093 $.

Ce n’est qu’après avoir surmonté ces niveaux de résistance que DOGE pourra atteindre son objectif prévu à 0,100 $.