First Mover Asia : L’avenir institutionnel de Crypto pourrait être incompatible avec les fonctions de protection de la vie privée de Litecoin | Cryptomonnaie

Prix: Bitcoin et la plupart des principaux altcoins ont passé une grande partie de mercredi dans le rouge.

Insights: Les bourses sud-coréennes retirent le litecoin de la liste.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 30 285 $ -2,5 %

Éther (ETH) : 1 798 $ -0,01 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Algorand ALGO +4,4% Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA +4,2% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +2,1% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Cosmos ATOME −4,9 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −4,2 % L’informatique Litecoin SLD −3,1 % Devise

Bitcoin, Ether et la plupart des autres cryptos majeurs voient rouge

Maison, maison dans la gamme…

Le bitcoin est resté proche du milieu de la fourchette de prix qu’il a occupée pendant une grande partie du mois dernier depuis l’effondrement du stablecoin TerraUSD (UST) et du jeton LUNA qui le soutenait.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à 30 300 $, en baisse d’environ 2,5 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains à environ 1 800 $, à peu près stable sur la même période. La plupart des autres cryptos majeurs ont passé une grande partie de leur journée dans le rouge avec DOT et AVAX récemment en baisse de plus de 3% et SOL en baisse de plus de 2%. LINK a été parmi les gagnants, avec une hausse d’environ 2 %.

Les prix de la cryptomonnaie, qui ont été largement corrélés aux actions, ont de nouveau concordé avec les principaux indices. Le S&P 500 a chuté d’environ 1 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq à forte composante technologique ont baissé un peu moins alors que les investisseurs continuaient d’attendre avec vigilance des indications plus claires sur la direction de l’inflation et de l’économie.

Cette semaine, les signes ont été résolument négatifs, la Banque mondiale réduisant ses prédictions de croissance économique cette année de 4,1% à 2,9% dans un contexte de craintes de stagflation – une combinaison toxique de ralentissement de la croissance et de hausse des prix – les commentaires pessimistes inflationnistes de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen à une audience du comité sénatorial des finances et un avertissement sur les bénéfices de Target qui a fait chuter les cours des actions au détail mardi. Pendant ce temps, les retombées de l’invasion de l’Ukraine par la Russie se sont poursuivies avec le prix du pétrole brut Brent, une mesure largement considérée des marchés de l’énergie, dépassant les 122 dollars, en hausse de près de 60 % depuis le début de l’année.

Les cryptos ont lutté dans ce contexte plus large et en raison des incertitudes qui se préparent dans l’espace, y compris non seulement la débâcle de Terra, mais aussi l’incertitude réglementaire et les problèmes avec un certain nombre d’autres protocoles.

« Les fondamentaux de la BTC sont intacts, mais sans la clarté réglementaire, qui s’en vient, nous pourrions rester limités », a écrit Mark Connors, responsable de la recherche chez 3iQ Digital Asset, à CoinDesk.

Connors a également noté l’échec de la migration de l’éther 2.0 en tant que réseau de test. « À notre avis, la preuve d’enjeu peut être une réalité de 2023, donc pas constructive pour l’éther », a-t-il écrit.

Marchés

S&P 500 : 4 115 -1 %

DJIA : 32 910 -0,8 %

Nasdaq : 12 086 -0,7 %

Or : 1 852 $ -0,03 %

Connaissances

Les principaux échanges coréens retirent Litecoin de la liste

La dernière fois que Litecoin était pertinent, c’était lorsqu’il faisait l’objet d’un faux communiqué de presse concernant un partenariat avec Walmart.

Mais Litecoin se retrouve à nouveau dans l’actualité alors que les principaux échanges coréens retirent son jeton LTC en raison de mises à niveau de confidentialité impliquant le protocole MimbleWimble, conçu pour rendre les transactions confidentielles et pratiquement introuvables.

Les plus grandes bourses coréennes citent la loi nationale sur la « déclaration et l’utilisation d’informations spécifiques sur les transactions financières » comme raison pour laquelle elles doivent retirer les jetons de la liste, mais ce n’est pas une chose spécifique à la Corée. La loi coréenne a été conçue pour s’aligner sur la règle de voyage du Groupe d’action financière (GAFI), un ensemble de normes anti-blanchiment d’argent adoptées par les régulateurs et les institutions financières du monde entier qui exigent la collecte de données client autour des transactions. Toutes les grandes économies le comprennent et ont mis en place des règles similaires.

Des règles comme celle-ci sont la seule raison pour laquelle les institutions peuvent même envisager d’adopter la cryptomonnaie. Pour les institutions, la conformité est essentielle et elles doivent rester à des kilomètres de tout ce qui sent même le blanchiment d’argent.

De nombreuses grandes banques savent ce qui se passe si elles se font prendre : des amendes se chiffrant en milliards. HSBC, Standard Chartered et d’autres ont tous été frappés de méga-amendes pour des contrôles anti-blanchiment insuffisants.

L’avenir de Crypto est dans l’adoption institutionnelle, mais il y a certaines choses qui ne fonctionneront tout simplement pas. Alors que la confidentialité financière est importante et existe dans la cryptomonnaie via la difficulté d’identifier les propriétaires étant des portefeuilles blockchain, l’anonymat financier est là où la ligne est tracée. Rendre impossible le suivi des transactions fait en sorte que les institutions doivent se séparer du projet et n’y jouer aucun rôle.

Il existe certainement d’autres protocoles conçus pour obscurcir les transactions. Tornado Cash vient à l’esprit et est souvent utilisé dans la même phrase que « fonds volés ». Mais même Tornado Cash ne mélange pas complètement l’anonymat avec la liberté de transaction : les portefeuilles sanctionnés par l’OFAC sont bloqués. Les experts qui ont déjà parlé à CoinDesk ont ​​déclaré que sans cela, l’OFAC ciblerait activement le protocole.

Litecoin mélangeant l’anonymat avec l’absence de tels contrôles va être un casse-tête pour les échanges qui répertorient le jeton LTC. Les bourses coréennes seraient particulièrement sensibles aux affaires réglementaires, il est donc naturel qu’elles les retirent de la liste en premier. Mais d’autres suivront certainement. Peut-être que Binance, qui lutte contre un défi de réputation en tant que refuge pour les cyber-escrocs, sera le prochain ?

Événements importants

Consensus 2022 par CoinDesk

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : importations/exportations de la Chine (mai)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : balance commerciale de la Chine/USD (mai)