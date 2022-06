Les principaux échanges cryptomonnaies sud-coréens retirent Litecoin de la liste | Cryptomonnaie

Les principaux échanges de crypto-monnaie en Corée du Sud ont retiré Litecoin (LTC) des semaines après avoir signalé sa mise à niveau MimbleWimble (MWEB) axée sur la confidentialité.

Dans une annonce publique mercredi, Upbit a cité la loi sur la déclaration et l’utilisation d’informations spécifiques sur les transactions financières, qui interdit les transactions anonymes comme principale raison de mettre fin au soutien de LTC.

La radiation intervient à la lumière de la mise à niveau tant attendue de MWEB qui a rendu les transactions LTC privées, masquant certains des identifiants clés. La mise à niveau a été publiée plus tôt cette année, près de deux ans après sa première proposition.

L’échange cryptomonnaie a contacté la Fondation Litecoin pour comprendre la mise à niveau axée sur la confidentialité, et après un examen approfondi, l’échange a décidé de mettre fin à la prise en charge des transactions LTC. Les utilisateurs Exchange ont 30 jours pour retirer leurs fonds LTC. Upbit dans son rapport officiel a déclaré:

« Nous avons décidé de mettre fin à la prise en charge des transactions pour Litecoin (LTC), car il a été déterminé que la fonction facultative qui n’expose pas les informations de transaction incluses dans cette mise à niveau du réseau correspond à une technologie de transmission anonyme en vertu de la loi sur les informations financières spécifiques. »

Selon un rapport du 8BTC, cinq principaux échanges cryptomonnaies, à savoir Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax, ont désormais retiré LTC de leur plate-forme.

Upbit et d’autres échanges cryptomonnaies majeurs ont émis un avertissement pour les investisseurs au cours de la dernière semaine de mai, les informant des risques réglementaires associés aux transactions confidentielles.

La Corée du Sud possède certaines des réglementations cryptomonnaies les plus strictes au monde, et la loi sur les informations financières spécifiques en fait partie. En vertu de cette règle, les échanges cryptomonnaies sont tenus d’appliquer des politiques strictes de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent, et les transactions anonymes sont interdites.

La radiation de LTC était très attendue, surtout après un avertissement des bourses plus tôt cette année. Les échanges coréens ont également supprimé plusieurs autres pièces de confidentialité dans le passé.