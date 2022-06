Le prix SafeMoon révèle un point faible ; les traders peuvent-ils le réparer? | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon a subi un rejet ferme lundi après un croisement baissier des moyennes mobiles.

Le prix SFM voit la vente contenue avec une action des prix soutenue au niveau fibo.

Attendez-vous à voir une hausse alors que les haussiers évincent les baissiers et rebondissent de 36 %.

Le prix de SafeMoon (SFM) devrait poursuivre son rallye au point mort après une cassure sous la ligne de tendance ascendante verte à la mi-mai. Bien que l’action des prix se soit négociée à la baisse, elle reste soutenue, même après le rejet de la moyenne mobile simple (SMA) à 21 jours et bien que la SMA à 9 jours soit passée en dessous de la SMA à 21 jours, à court terme croix de la mort, considérée comme un signal baissier par les commerçants. Attendez-vous à voir une hausse, alors que les marchés se tournent vers le risque et que l’action des prix reste soutenue autour du niveau de Fibonacci de 61,8 %. L’indice de force relative (RSI) est également stable, prêt à bondir à nouveau, ce qui correspondrait au retour de SafeMoon à 0,000900000 $.

Le prix du SFM devrait rebondir de 36 %

Le prix de SafeMoon est dans une tendance baissière depuis dimanche après que l’action des prix ait été prise entre le SMA de 9 jours et le SMA de 55 jours. Depuis lors, l’action des prix s’est négociée à la baisse, mais sans clôture quotidienne en dessous du SMA de 55 jours. C’est une preuve claire que les haussiers paient toujours et un facteur qui sous-tend l’action des prix. Cela dit, les traders sont maintenant conscients qu’ils doivent faire attention à la petite croix de la mort qui s’est formée après que le SMA de 9 jours soit passé en dessous du SMA de 21 jours. Le SMA de 21 jours est également un niveau mobile difficile, car l’action des prix n’a déjà pas réussi à dépasser deux jours consécutifs avec un rejet clair de la bougie quotidienne dimanche et lundi.

Le prix du SFM devrait voir les traders riposter, avec un soutien dans leur coin provenant de ce SMA de 55 jours et du niveau de Fibonacci de 61,8 % à 0,000611824 $. Attendez-vous à ce que les baissiers soient évincés, les haussiers devant exécuter une clôture quotidienne au-dessus du SMA de 21 jours à 0,000744489 $. Le prix du SFM serait alors en mesure de remonter une autre jambe vers 0,000900000 $ et d’atteindre un nouveau sommet possible pour juin. Cela se traduirait par un gain de 18 % par rapport au niveau de la SMA sur 21 jours ou de 36 % par rapport à l’endroit où le prix SFM se négocie actuellement.

Graphique journalier SFM/USD

Un autre rejet du SMA de 21 jours serait fatal pour les traders et pourrait les voir évincés contre ce double plancher du SMA de 55 jours et le niveau de Fibonacci de 61,8 % à 0,000611824 $. Une cassure en dessous ouvrirait la porte à de nouvelles baisses et, dans le pire des cas, à une baisse de 45% à 0,000342750 $, effaçant ainsi tous les gains encourus pour 2022. Mais ce scénario nécessiterait un catalyseur du marché mondial qui déclenche des risque à tous les niveaux.