Une célébrité célèbre approuve Shiba Inu, mais peut-elle le sauver de cette perspective baissière ? | Cryptomonnaie

Crypto twitter spécule sur l’implication de Paris Hilton dans Shiba Inu, le concurrent de Dogecoin.

La célébrité américaine est récemment devenue un investisseur Bitcoin et Ethereum, a manifesté son intérêt pour le métaverse Shiba Inu.

Les analystes révèlent des perspectives baissières sur Shiba Inu, identifiant un modèle de triangle descendant dans le graphique des pièces meme.

Le prix du Shiba Inu pourrait chuter alors que les analystes prédisent un nouveau bain de sang dans la pièce meme. La célèbre célébrité américaine Paris Hilton a manifesté son intérêt à approuver le concurrent de Dogecoin, Shiba Inu.

Paris Hilton est optimiste sur Shiba Inu ?

Paris Hilton, une célébrité, mondaine et actrice américaine, a récemment exprimé son intérêt pour les crypto-monnaies. Hilton possède Bitcoin et Ethereum et a récemment démontré son intérêt pour le métaverse Shiba Inu.

Crypto Twitter spécule sur l’approbation par Hilton de la pièce de monnaie sur le thème Shiba-Inu. Le débat concernant le soutien de Hilton à la pièce Shiba Inu a été déclenché par un tweet de Marcie Jastrow. Jastrow est un ancien cadre supérieur de Technicolor qui a récemment rejoint Shiba Inu pour travailler sur le métaverse du projet. Le tweet de Jastrow mentionnait cryptiquement « 11:11 ». Hilton a publié un tweet avec le même numéro et a invité ses abonnés à faire un vœu.

ShibArmy a commencé à spéculer sur l’approbation potentielle par Hilton du métaverse de la pièce Shiba Inu. Hilton s’est essayé à l’écosystème crypto et aux actifs numériques. La célébrité a déposé une série de jetons autobiographiques non fongibles (NFT) surnommés «Paris: Past Lives, New Beginnings» sur le marché Origin Story au début de 2022.

Les influenceurs connus pour facturer de grosses sommes d’argent pour l’approbation

Avant l’histoire de Hilton, une liste a fait surface en ligne révélant combien les principaux influenceurs facturent pour la promotion de projets de crypto-monnaie. La feuille de calcul a laissé tomber de grands noms de célébrités comme l’actrice Lindsay Lohan, qui facture 25 000 $ pour un tweet complice et 20 000 $ pour un retweet. Lohan propose apparemment un forfait de 35 000 $ pour deux tweets et un retweet. La grande majorité des noms de la liste offrent un service dans lequel leurs abonnés ne seront pas informés que le tweet fait partie d’une promotion payante.

Le prix du Shiba Inu pourrait chuter

Pendant ce temps, le tableau des prix du Shiba Inu continue de faire l’objet d’analyses techniques. Les analystes ont identifié un modèle de triangle descendant. Selon Eno Ikenna Eteng, le prix des pièces Shiba Inu est à un niveau de support vulnérable et a du mal à se maintenir. Le principal analyste crypto estime que l’évolution de ce modèle dans le graphique Shiba Inu implique une poursuite baissière de la tendance.

Dans ce cas, le prix du Shiba Inu pourrait bientôt chuter à son plus bas historique de 0,000000507 $. Une ventilation du graphique journalier marque l’achèvement du triangle descendant, et cela ouvrirait les portes à un bain de sang et à une baisse potentielle à 0,00000550 $.

L’analyste a identifié qu’un rebond est probable si Shiba Inu dépasse 0,00001202 $, dans un mouvement qui invaliderait le motif en triangle.

Graphique SHIB-USD

Les baleines Ethereum continuent l’accumulation de Shiba Inu

Malgré les perspectives baissières sur Shiba Inu, les plus grandes adresses de portefeuille Ethereum ont continué à accumuler la pièce meme. Les 100 plus grandes baleines Ethereum n’ont pas encore abandonné leurs avoirs et détiennent plus de 5 millions de dollars en jetons Shiba Inu.

Le pic du jour au lendemain du taux de combustion des Shiba Inu a été identifié comme un facteur clé d’intérêt de la part des grands investisseurs. 410,36 billions de jetons Shiba Inu ont été détruits jusqu’à présent, sur la base des données du portail Shibburn.

Approvisionnement brûlé Shiba Inu

Comment le prix du Shiba Inu peut valider les perspectives baissières

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait valider les perspectives baissières à travers le modèle en triangle. Les triangles descendants sont considérés comme une indication baissière pour tout prix d’actif. Les analystes affirment qu’une baisse de 26 % pourrait être déclenchée, avec une baisse potentielle à 0,0000074 $.

Akash Girimath, analyste crypto chez Netcost-Security, affirme que toucher un fond pourrait entraîner des achats et une accumulation importants de Shiba Inu, alimentant une reprise de la pièce meme. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :