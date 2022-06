Le MATIC de Polygon est sur le point de connaître un mouvement de prix significatif | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon se consolide pour un troisième jour avec des hauts plus bas et des bas plus élevés.

Alors que les traders et les haussiers se poussent les uns vers les autres, une évasion se produira bientôt.

Attendez-vous à voir une cassure haussière sur le dos de plusieurs éléments techniques qui pourraient porter le prix MATIC à 0,90 $, un rallye de 50 %.

Le prix du Polygon (MATIC) est sur le point de connaître une cassure haussière une fois qu’il a terminé sa phase de consolidation. Cette phase entre dans sa troisième journée de négociation alors que l’action des prix révèle des hauts et des bas plus élevés, et que l’offre et la demande sont poussées l’une vers l’autre. Compte tenu de son comportement, il est clair que l’action des prix est sous-tendue, et avec l’indice de force relative (RSI) modéré, une rupture à la hausse est le résultat le plus plausible, détenant 50 % de l’appréciation du prix MATIC.

Le prix MATIC voit les traders détenir les cartes

Le prix du Polygon se négocie latéralement depuis la mi-mai, sans nouveau creux – un signe clair que l’action des prix est soutenue. Il y a une pression qui se produit, les haussiers et les baissiers se rapprochant à mesure que l’offre se tarit. Nous approchons du point où une évasion est susceptible de se produire, et à première vue, les traders MATIC seront du bon côté du commerce. Le RSI est toujours très inférieur à 50, offrant une marge de progression, et aucun nouveau plus bas n’a été enregistré depuis le 27 mai.

Le prix MATIC bondira probablement vers 0,80 $, ce qui correspond au nouveau pivot mensuel et au niveau de support S1 mensuel précédent, prouvant que ce domaine ou ce niveau revêt une importance technique. Ne vous attendez pas à ce qu’une pause au-dessus soit facile, mais une fois terminé, la poursuite du rallye est une évidence. La hausse qui suit pourrait s’étendre à 0,90 $, avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours comme plafond à la hausse, non testée depuis le rejet du 22 avril.

Graphique journalier MATIC/USD

Le risque à la baisse vient également de la consolidation, où les baissiers utiliseront le resserrement des offres et des offres pour submerger l’action des prix avec des ordres de vente. Cela romprait l’équilibre entre l’offre et la demande et entraînerait une rupture à la baisse, les haussiers fuyant la scène et retirant leurs commandes pour assécher la demande. L’action des prix chuterait alors inévitablement vers 0,545 $ et éventuellement vers 0,36 $ au niveau de support mensuel S1, entraînant une baisse globale de 40 %.