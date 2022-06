Pourquoi la blockchain Solana s’est-elle de nouveau arrêtée ? | Cryptomonnaie

La blockchain de Solana s’est arrêtée plusieurs fois.

Cette fois, le mécanisme de consensus de Solana a mal fonctionné à cause d’un bogue.

Le bogue était connu de l’équipe, mais il n’a pas causé de problèmes dans le passé.

La valeur de Solana, une crypto-monnaie dans le top 10 en termes de capitalisation boursière, a chuté de plus de 12% le 1er juin à la suite de sa deuxième panne en un mois. Un problème avec le traitement par la blockchain d’un type de transaction de niche destiné à une utilisation hors ligne a entraîné un dysfonctionnement.

Après que ses validateurs ont cessé de traiter de nouveaux blocs, toutes les applications basées sur SOL ont été fermées pendant plus de quatre heures.

Les investisseurs se sont de plus en plus tournés vers Solana et d’autres chaînes de blocs alternatives pour diversifier leurs portefeuilles depuis la course haussière cryptomonnaie de l’année dernière, mais comme la chaîne de blocs a été touchée par de multiples pannes, leur confiance en elle a diminué.

Le protocole est marqué comme une version bêta du réseau principal, de sorte que des bogues et des erreurs sont toujours possibles. Cette année, les blocs Mainnet-Beta ont été interrompus deux fois : le 30 avril et le 1er juin. Auparavant, l’incident s’était produit en septembre 2021 et décembre 2020 – quatre fois au cours des 26 mois d’existence de Solana.

Qu’est-ce qui a causé la panne exactement ?

Un porte-parole de Solana Labs, Austin Federa, a confirmé que les validateurs ne redémarraient qu’après la désactivation des transactions nonce durables, une méthode par laquelle les transactions peuvent être signées hors ligne sans nécessiter un hachage de bloc récent. Ces transactions de niche ont été comptées deux fois par les validateurs du réseau à deux hauteurs de bloc différentes au lieu d’être traitées comme une seule transaction. Cela a entraîné une rupture du mécanisme de consensus de Solana.

« C’était probablement un bogue qui existait depuis un certain temps mais qui n’est jamais vraiment devenu un problème car ce n’est pas quelque chose que la plupart des gens utilisent », a expliqué Federa.

Les échanges cryptomonnaies ont utilisé ces types de transactions plus largement récemment, peut-être en raison de leur configuration de stockage à froid.

Le problème a persisté même après le redémarrage, les échanges signalant des échecs avec les dépôts et les retraits de Solana.

Laine de Stakewiz, l’opérateur validateur de Solana, a dit que le bogue était connu et qu’il était corrigé avant l’événement.

Dans un Conversation Espaces Twitter, Austin Federa et le co-fondateur de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, ont demandé si ce bug qui a détruit le réseau était lié aux autres améliorations de performances et fonctionnalités sur lesquelles l’équipe avait travaillé. Anatoly a confirmé que c’était l’un de ces problèmes totalement indépendants.

Les plans trop zélés de Solana sont-ils à blâmer pour la panne ?

Alors que Solana rencontre ces problèmes, ses fondateurs prennent le temps de critiquer les autres blockchains au lieu de s’attaquer aux leurs.

Deux co-fondateurs de Solana, Anatoly Yakovenko et Raj Gokal, ont affirmé lors d’une podcast que Cardano est construit « trop ​​soigneusement ». « C’est pourquoi ils ne vont jamais expédier », a déclaré Anatoly Yakovenko, au lieu « d’expédier le code et d’être payé pour cela ».

En tant que co-fondateur de Cardano, Charles Hoskinson a répondu à cette critique, il a admis que les développeurs ADA sont en effet diligents dans la construction de leurs logiciels, puisque « des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises » dépendent de l’infrastructure qu’ils construisent.

Hoskinson a conclu que l’équipe de développeurs de logiciels de Solana devrait développer quelque chose d’aussi valable qu’un hôpital sur la base de son approche accélérée du développement de logiciels.

Une analyse terre-à-terre des performances de Solana

Le rapport Surveying Solana de Galaxy Digital indique que le livre blanc de Solana revendique un débit théorique de 710 000 transactions par seconde, mais selon le site Web de Solana, il est en moyenne d’environ 1 500 transactions par seconde (tps). Ainsi, l’avenir idéal de Solana est 500 fois différent de la réalité actuelle.

Il serait incorrect de prendre les tps autodéclarés de Solana au pied de la lettre, car ils comptent les messages de consensus internes comme des transactions, ce qui n’est pas une pratique courante pour l’industrie de la blockchain.

Solana appelle les messages de consensus des « transactions de vote » – ce sont des validateurs gérés par des comptes de vote qui gèrent l’enregistrement des votes, la collecte des votes et la signature des nouveaux votes. Les transactions Solana impliquant des interactions de contrats intelligents avec des dapps sont appelées transactions « sans vote » (la plupart des autres blockchains ne prennent en compte que les transactions « sans vote »).

Source : recherche numérique Galaxy

Selon les données de Dune Analytics, les transactions de vote représentent 80 à 90 % de toutes les transactions de Solana. En soustrayant ce « frais généraux de consensus » des 1 500 transactions par seconde signalées par Solana, nous arrivons à un véritable taux de tps d’environ 300 tps sans droit de vote (bien que ce nombre soit en constante évolution).

Bien qu’il soit loin de ses 710 000 tps théoriques cités dans son livre blanc, c’est tout de même un nombre impressionnant par rapport à ce que peut réaliser Ethereum avec sa limite de 12-15 tps.

Problème de centralisation

Le réseau proof-of-stake de Solana est sécurisé par 1 785 validateurs au 6 juin 2022.

La répartition des enjeux de ces validateurs est relativement concentrée ; par conséquent, ils sont théoriquement capables d’arrêter complètement le réseau par eux-mêmes. Il convient également de mentionner que ce problème de centralisation n’est pas propre à Solana (le réseau Avalanche contient des niveaux d’enjeu similaires parmi ses validateurs).

Les dépositaires et les bourses centralisées disposent d’importants soldes de jetons Solana dans le cadre de leurs opérations quotidiennes. En exécutant leurs propres validateurs, ils peuvent gagner un rendement supplémentaire à partir de ces jetons. Les échanges centralisés peuvent instantanément voter et proposer des blocs au réseau Solana en pointant leurs énormes soldes Solana vers leurs propres validateurs. En d’autres termes, si un échange centralisé a beaucoup de Solana sur son bilan, il peut exécuter une opération de validation très rentable avec peu d’effort.

Un utilisateur peut également déléguer sa participation dans les jetons Solana à un validateur populaire, ce qui est trivialement facile du point de vue d’un utilisateur de détail. La délégation de participation fait même partie des offres de produits de certaines bourses centralisées, et elles offrent aux utilisateurs un rendement supplémentaire sur leurs soldes de jetons statiques en échange de la réduction d’une partie des récompenses de participation. En conséquence, les « riches s’enrichissent », car les validateurs les plus puissants pourront attirer plus de capitaux et accroître leur influence sur le réseau.

Conclusion

Solana est une blockchain à croissance rapide qui devient de plus en plus populaire dans de nombreux domaines et sur la bonne voie pour battre Ethereum en tant que leader des contrats intelligents. Malgré des défauts de conception fondamentaux, des correctifs et des mises à niveau technologiques pourraient atténuer ou résoudre ces problèmes. Rapide ne signifie pas toujours mieux, alors peut-être que l’équipe Solana devrait apprendre d’autres projets de blockchain qui sont trop prudents avec leur développement car ils réalisent à quel point ils sont vitaux pour la communauté crypto et l’industrie en général.