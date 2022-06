‘Est-ce que ça peut devenir plus facile?’ Les baleines Bitcoin dictent quand acheter et vendre BTC | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a laissé derrière lui les traders longs et courts en mai et juin, mais les données suggèrent que le trading pourrait être « plus facile » que beaucoup ne l’imaginent.

Selon la ressource d’analyse en chaîne Whalemap, les baleines Bitcoin ont pratiquement dicté les performances du marché ces dernières semaines.

Les baleines aident à épingler Bitcoin à 30 000 $

Dans une nouvelle analyse publiée le 7 juin, les chercheurs de Whalemap ont montré que les hauts et les bas locaux BTC/USD ont coïncidé avec des zones d’activité accrue des baleines.

Lorsque les plus grandes entités de portefeuille de Bitcoin choisissent d’acheter ou de vendre, le prix réagit en conséquence. Pour ceux qui cherchent à réduire les risques en négociant des délais courts, il peut donc suffire d’agir en fonction des niveaux de baleines populaires.

« Est-ce que ça peut être plus facile que ça ? » Whalemap résumé dans une partie d’un post Twitter.

Graphique annoté des entrées de portefeuille Bitcoin Whale. Source : Whalemap/Twitter

Comme Cointelegraph l’a rapporté, certaines baleines sont plus intéressantes que d’autres. Au cours de la semaine dernière, une de ces entités sur Binance a contribué à la gamme de négociation étroite de Bitcoin avec une série d’achats et de ventes.

« Cette baleine binance a marqué chaque haut / bas local au cours des deux dernières semaines », a ajouté l’analyste populaire Credible Crypto dans de nouveaux commentaires sur Twitter le 8 juin.

Je l’ai regardé aller et venir. Accumulation aux plus bas, plafonnement des prix aux plus hauts. Le plus récemment rempli 2 000 BTC (60 millions) aux plus bas locaux à 29,2k avant cette pompe que nous voyons maintenant.

Cette « pompe », tout comme celle du début de la semaine, a été de courte durée, le BTC/USD plafonnant puis s’inversant, perdant pratiquement tous les gains de sa tendance haussière initiale, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

La corrélation « ennuyeuse » des actions maintient la pression sur BTC

En faisant un zoom arrière au-delà des facteurs internes, l’optimisme reste mince pour les conditions macro inflationnistes favorisant la force de la cryptomonnaie à l’avenir.

Alors que les baleines maintiennent les prix dans une fourchette, la corrélation de Bitcoin avec les marchés boursiers frustre également les commerçants.

Il est en outre peu probable que les actions elles-mêmes ressentent un soulagement à court terme, a admis le commentateur Bob Loukas le 7 juin, alors que le resserrement monétaire mondial s’accélère.

« Je ne vois toujours pas (encore) de catalyseur macro pour le bas des actions. Comme indiqué précédemment, il y a un marché baissier cyclique qui a besoin de plus de temps », a-t-il déclaré.