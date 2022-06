Comment les prix réagiraient avant le lancement de Merge d’Ethereum sur testnet | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre l’affinité pour monter plus haut mais est modéré en raison de sa corrélation avec BTC.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH rebondisse de 30% dans un scénario optimiste.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 1 701 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum traîne depuis un certain temps grâce à la consolidation étroite de Bitcoin. L’action des prix intrajournaliers ressemblant à un pompage et un vidage pour BTC, les altcoins semblent avoir réussi à évoluer.

L’ETH, par exemple, réagit à la hausse aux mouvements impulsifs et reste partiellement insensible aux tendances baissières mineures. Indépendamment de la volatilité à court terme, la fusion semble être le sujet le plus discuté pour Ethereum et pourquoi c’est une meilleure option d’investissement par opposition à Bitcoin dans le cycle à venir.

Qu’est-ce que la fusion Ethereum ?

En termes simples, la fusion est une mise à niveau de la blockchain Ethereum qui la transférera à 100% d’une preuve de travail (PoW) à une preuve de participation (PoS). La principale raison de cette mise à jour du réseau est d’améliorer la mise à l’échelle, qui a été un problème majeur tout en conservant les aspects de décentralisation et de sécurité de la chaîne PoW.

Bien qu’il y ait eu plusieurs retards dans le passé, les développeurs ont estimé qu’il devrait avoir lieu en août.

Comme annoncé par un développeur d’Ethereum, le réseau de test d’Ethereum Ropsten sera fusionné, c’est-à-dire que la chaîne passera au PoS le 8 juin. Après Ropsten, la fusion se produira sur Sepolia puis Goerli, avec deux semaines de temps tampon entre chaque mise à niveau.

Une fois que les tests sur ces réseaux auront été confirmés pour fonctionner sans accroc, le réseau principal sera également mis à niveau. Les développeurs d’Ethereum et l’équipe espèrent que cela se produira début août.

Et si la transition vers le PoS se faisait aujourd’hui ?

Alors que la fusion a suscité beaucoup d’enthousiasme pour des raisons fondamentales, d’autres spéculent sur son effet sur le prix d’Ethereum. Un utilisateur de Twitter « korpi87 » a expliqué ce qui se passerait si la fusion devait avoir lieu aujourd’hui.

Selon sa thèse, il existe certains faits comme l’émission d’ETH dans les PoW et PoS, les revenus des frais quotidiens et le pourcentage des revenus des frais qui sont brûlés en raison de l’EIP-1559. Après cela, l’hypothèse du nombre d’ETH vendus par les mineurs et les jalonneurs doit être prise en compte dans l’équation.

Une fois que ce qui précède est fait correctement, l’alimentation de la structure peut être vue comme indiqué ci-dessous.

Confrontons quotidiennement l’offre structurelle et la demande structurelle. PoW :

Pression de vente quotidienne : 19 M$

Pression d’achat quotidienne : 8,5 millions de dollars

Net : 10,5 $ de PRESSION DE VENTE chaque jour point de vente :

Pression de vente quotidienne : 0,3 M$

Pression d’achat quotidienne : 8,5 millions de dollars

Net : 8,2 millions de dollars de pression d’achat chaque jour pic.twitter.com/t74gmYiCuJ — korpi (@korpi87) 7 juin 2022

L’utilisateur de Twitter poursuit en résumant que si la fusion se produisait aujourd’hui, la pression de vente quotidienne totale, qui s’élève actuellement à 10 millions de dollars, serait remplacée par une pression d’achat de 8 millions de dollars. D’un point de vue fondamental, ce retournement du récit d’une pression de vente excessive à une pression d’achat excessive aurait un impact positif sur le prix d’Ethereum.

Les techniques, qui sont actuellement bloquées dans une ornière à cause de Bitcoin, bénéficieront largement de ce déséquilibre de pression d’achat et de vente et propulseront le prix d’Ethereum dans la stratosphère.

Prix ​​​​ETH et mouvements explosifs

Le prix Ethereum a produit une série de hauts plus bas depuis le 16 mai et des bas égaux autour du niveau de support de 1 700 $. Cette consolidation couplée à l’anticipation haussière de Merge pourrait bientôt faire voler l’ETH.

La séparation des fondamentaux des techniques montre qu’il existe un sommet égal à 2 020 $ et que le prix d’Ethereum pourrait remonter d’au moins 12 % pour balayer le sommet égal à 2 020 $. Si la pression d’achat continue de s’accumuler, l’ETH commencera à collecter les liquidités restant au-dessus des points de basculement élevés inférieurs formés jusqu’au 16 mai.

En supposant que le prix d’Ethereum balaie le sommet du 16 mai à 2 164 $, il constituera une hausse de 20 %. Bien que cette montée en puissance soit haussière, il s’agit d’une perspective à court terme et sera probablement là où la hausse sera plafonnée pour l’ETH.

Dans le cas où le prix du Bitcoin atteindrait le niveau de 35 000 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH emboîte le pas et marque les barrières de résistance à la période la plus élevée à 2 341 $ et 2 412 $, respectivement.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Indépendamment de l’optimisme entourant la fusion, parfois, les fondamentaux ne se traduisent pas par l’action des prix, surtout si le récit ne correspond pas. Dans un tel cas, si le prix d’Ethereum produit un chandelier de quatre heures près de 1 701 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Ce développement pourrait voir le prix d’Ethereum revoir le niveau de support de 1 543 $.