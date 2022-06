Ces indicateurs montrent que le prix LUNA 2.0 de Terra va quadrupler | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA 2.0 explore la possibilité d’un renversement de tendance alors qu’il balaie la fourchette à 3,50 $.

Un rallye de récupération pourrait propulser LUNA vers le haut de la fourchette à 10,24 $ et avoir encore la chance d’une nouvelle ascension.

Un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 3,50 $ sans reprise rapide invaliderait la thèse haussière

Le prix de LUNA 2.0 est dans une tendance baissière depuis le 30 mai et a finalement atteint la limite inférieure de sa fourchette, suggérant qu’un retournement est probable. Les investisseurs doivent être prudents car ces perspectives haussières pourraient échouer si les baissiers maintiennent LUNA en dessous de la fourchette basse.

LUNA 2.0 prête pour un renversement

Le prix de LUNA 2.0 a finalement balayé la limite inférieure de la fourchette de 3,50 $ à 10,20 $ formée le 28 mai. Après un bref passage au-dessus de la fourchette haute le 30 mai, LUNA devait faire demi-tour et balayer la fourchette basse.

Au 8 juin, le prix de LUNA a officiellement marqué le niveau de support de 3,50 $, indiquant qu’un changement de narration est imminent. À l’avenir, si les fourchettes se maintiennent, le redémarrage de LUNA devrait se redresser rapidement au-dessus de la fourchette basse à 3,50 $ et commencer à remonter plus haut.

Le premier arrêt pour ce mouvement serait le point médian de la fourchette à 6,85 $. Cette montée constituerait une ascension de 96 %. Cependant, le scénario idéal inclurait le prix de LUNA 2.0 tentant de revisiter la fourchette haute à 10,20 $.

Cette montée représenterait un gain de 190% et est probablement là où le plafond à court terme est présent pour les traders LUNA. Cependant, compte tenu de la vente brutale de son sommet historique à 30 $, le niveau de 10,24 $ n’est guère un lieu de repos.

Si les haussiers ont une forte conviction, ils sont susceptibles de pousser le prix de LUNA 2.0 à revenir à la moyenne. Dessiner un outil de retracement de Fibonacci de 30 $ à 3,50 $ montre que le point médian de ce crash se situe autour de 16,75 $. De la position actuelle, cela se traduirait par un gain de 392% pour l’investisseur moyen.

Graphique LUNA/USDT sur 1 heure

L’indicateur de force relative (RSI) soutient également un changement de tendance pour le prix de LUNA 2.0. Cet indice est un oscillateur basé sur le momentum qui permet de surveiller à la fois les forces et les faiblesses actuelles et historiques d’un marché particulier.

Après un crash massif, le RSI oscille en dessous de 30, c’est-à-dire la zone de survente. Souvent, lorsqu’un actif atteint la zone de survente, il y a un changement d’élan des baissiers aux haussiers, suggérant que les acheteurs prennent le relais. En fin de compte, cela conduit à une inversion du prix de l’actif sous-jacent.

Fait intéressant, ces perspectives correspondent aux données techniques, qui prévoient également un changement de tendance après le balayage du bas de la fourchette à 3,50 $.

Indice de force relative

L’indicateur Awesome Oscillator, qui est utilisé pour mesurer la dynamique du marché, ajoute de la crédibilité au récit optimiste du prix de LUNA. Plus important encore, cet indicateur forme des « pics jumeaux haussiers ».

Les pics jumeaux haussiers se produisent lorsqu’il y a deux pics sous la ligne zéro. Le deuxième pic est plus élevé que le premier pic et est suivi d’une barre verte. De plus, le creux entre les deux pics doit rester en dessous de la ligne zéro.

Pour LUNA 2.0, cependant, l’Awesome Oscillator n’a pas encore imprimé de ligne verte dans le deuxième pic.

Oscillateur génial

Alors que les perspectives semblent trop haussières pour le prix de LUNA 2.0, un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 3,50 $ sans reprise rapide invaliderait la thèse haussière. Dans un tel cas, LUNA pourrait tomber à son prix d’inscription à 0,50 $.