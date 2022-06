Plus de 1 000 projets s’appuyant sur Cardano ravivent le sentiment haussier pour le prix ADA | Cryptomonnaie

Le développeur de Cardano InputOutput révèle que le réseau compte 1 003 projets s’appuyant sur sa blockchain.

La Fondation Cardano, Emurgo et InputOutput ont prévu un événement exclusif de la communauté Cardano à Consensus 2022.

Le prix de Cardano explose, affichant des gains de 9 % du jour au lendemain ; les analystes ont fixé un objectif de 0,73 $ pour l’altcoin Ethereum-killer.

Input Output HongKong, les développeurs de la blockchain Cardano, ont annoncé que 1 003 projets sont en cours de développement sur le réseau. La forte activité de développement sur la blockchain Cardano a alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Lisez aussi: Il y a encore de l’espoir pour le prix de Cardano après une chute de 88% par rapport à son plus haut niveau historique

1 003 projets se construisent sur Cardano

La blockchain Cardano a constamment surpassé ses concurrents, Ethereum et d’autres altcoins comme Solana et Avalanche en nombre de commits Github par mois. Il s’agit d’une métrique utilisée pour mesurer l’activité de développement sur un réseau blockchain.

Input Output HongKong (IOHK), les développeurs de la blockchain Cardano, a récemment souligné le nombre de projets en cours de développement sur le réseau Ethereum-killer. Avec 1 003 projets sur Cardano, l’altcoin est devenu un choix populaire parmi les développeurs et la communauté.

Une grande majorité, 40,4%, de ces projets sont des NFT, suivis des protocoles sociaux et communautaires, métavers et de jeu. La répartition complète est présentée ci-dessous :

Projets s’appuyant sur Cardano

Le réseau Cardano se rapproche du hard fork de Vasil

IOHK est dans la dernière ligne droite de préparation pour le prochain événement de combinateur hard fork, Vasil. Le hard fork devrait améliorer la plateforme de contrats intelligents Plutus. Plutus permettra aux développeurs d’écrire des applications et d’interagir avec la blockchain Cardano.

Le hard fork est prévu pour le 29 juin et IOHK travaille à la résolution des problèmes critiques découverts lors de la phase de test finale. Le hard fork se rapproche, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs de Cardano.

Cardano au Consensus 2022

Consensus est un festival crypto à grande échelle qui présente des événements et des projets dans l’écosystème de la crypto-monnaie. Consensus 2022 devrait avoir lieu à Austin, au Texas, du 9 au 12 juin.

IOHK a confirmé l’événement de Cardano et une réunion de consensus gratuite pour la communauté des tueurs d’Ethereum. La présence de l’altcoin dans de tels événements clés de l’écosystème crypto renforce la confiance entre les détenteurs de Cardano.

Les analystes sont optimistes sur la cassure de Cardano

@Phoenix_Ash3s, l’un des principaux analystes et commerçants de cryptomonnaie, a récemment évalué le tableau des prix de Cardano. L’analyste pense que le prix de Cardano a un potentiel haussier et que l’altcoin pourrait atteindre l’objectif de 0,73 $. Cela pourrait être suivi d’une consolidation du prix Cardano.

L’analyste affirme que Cardano est devenu l’une des crypto-monnaies les plus fortes lors de la récente chute des prix.

Tableau des prix ADA-USDT

Les analystes de Netcost-Security ont identifié une opportunité de réaliser des gains de 27% sur le prix de Cardano. Les analystes ont noté la formation d’une tasse et d’une poignée sur le graphique des prix de Cardano et l’ont considéré comme un fanion haussier. Les analystes ont fixé un objectif de 0,80 $, prédisant une hausse de 27 % à Cardano. Pour plus de détails, regardez cette vidéo :