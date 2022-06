Le métaverse augmente de 400% d’une année sur l’autre malgré le bain de sang d’altcoin | Cryptomonnaie

Un nouveau rapport de Kraken Intelligence révèle que les jetons Metaverse étaient l’une des deux seules catégories de crypto qui ont connu une croissance des prix d’une année sur l’autre.

Les jetons Metaverse surpassent largement toutes les autres catégories de crypto dans l’état baissier actuel, en hausse de près de 400 % d’une année sur l’autre.

Les principaux gains sont Decentraland (MANA) en hausse de 41%, Sandbox (SAND) en hausse de 470%, Axie Infinity (AXS) en hausse de 511% et STEPN (GMT) en hausse de 746% selon les données du rapport de marché de mai 2022 de Kraken Intelligence et CoinGecko. Les jetons métavers peuvent être utilisés pour payer des frais, acheter des terres et participer à la gouvernance.

La #NFT Le boom de 2021 n’a pas seulement attiré l’attention du grand public sur les investissements dans l’art numérique, il a également popularisé le métaverse crypto. Le rapport de Kraken Intelligence examine de plus près comment le métaverse crypto va changer notre façon de communiquer : https://t.co/kjrf6Pu8yg pic.twitter.com/YHpljpBJR9 – Échange Kraken (@krakenfx) 7 juin 2022

La deuxième catégorie la plus élevée pour les gains d’une année sur l’autre était les jetons d’échange qui ont connu une augmentation de 6%. Toutes les autres catégories ont connu une action de prix négative au cours de la même période allant de -13% pour Bitcoin à -72% pour DeFi.

Kraken Intelligence révèle que les jetons Metaverse ont augmenté de 400% d’une année sur l’autre

Les jeux basés sur la blockchain utilisant des jetons non fongibles (NFT) et des plates-formes Metaverse sont restés extrêmement populaires tout au long de 2022 jusqu’à présent. Malgré la chute des prix sur le marché, l’utilisation de ces jeux est restée constante à environ 1 million d’utilisateurs par jour selon les données du tracker d’application décentralisée (Dapp) DappRadar.

Le rapport Kraken a souligné que bien que le mois de mai ait connu une utilisation quotidienne stable, « le volume NFT a connu une forte baisse avec une baisse du volume quotidien de -87,1 % ».

Chaque catégorie suivie par le rapport de Kraken, y compris Metaverse et les jetons d’échange, a connu des rendements négatifs au cours des 30 et 90 derniers jours. Les jetons Metaverse ont été parmi les pires perdants au cours des 30 derniers jours, chutant de 42 %, avec de loin la volatilité la plus élevée à 173 %.

Malgré l’évolution des prix à court terme, l’argent afflue pour financer le secteur. Le rapport sur les jeux du premier trimestre de DAppRadar a noté que 2,5 milliards de dollars avaient été levés pour soutenir les jeux blockchain et les projets Metaverse au cours du premier trimestre 2022. Les investisseurs étaient impatients de soutenir les jeux selon le rapport car 52 % de toute l’activité blockchain provenait des DApps de jeux :

À ce rythme, les projets liés au jeu pour gagner et au métaverse ajouteront 10 milliards de dollars cette année pour continuer à construire l’avenir de cette industrie.

Les jetons de couche 1 tels que Solana (SOL) et Cardano (ADA) ont mené les perdants car au cours des 90 derniers jours, ils ont baissé de 53 % et de 43 % au cours des 30 derniers jours.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont enregistré des pertes relativement modestes par rapport aux altcoins sur les trois périodes mesurées par Kraken.