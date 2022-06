La banque crypto Custodia poursuit la Fed pour plus de 19 mois de retard dans l’approbation du compte | Cryptomonnaie

Custodia veut obliger le Federal Reserve Board et sa succursale de Kansas City à approuver sa demande de compte principal de la Fed dans les 30 jours.

La banque d’actifs numériques Custodia, basée dans le Wyoming, poursuit le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et la Banque de réserve fédérale de Kansas City, alléguant un « retard illégal » dans le traitement d’une demande pour son compte principal.

Custodia, anciennement connue sous le nom d’Avanti, a été l’une des premières institutions de dépôt à vocation spéciale (SPDI), également appelées «banques blockchain», créées dans le cadre réglementaire du Wyoming.

La banque a été fondée par Caitlin Long, l’une des premières avocates de Bitcoin (BTC) qui a créé l’institution en 2020 pour fournir des comptes aux sociétés de cryptomonnaie et leur servir de passerelle vers le système de paiement en dollars américains.

Custodia a soumis une demande pour un compte principal de la Réserve fédérale il y a 19 mois en octobre 2020. Le compte permettrait à Custodia d’accéder aux systèmes de paiement de la Réserve fédérale sans utiliser une banque tierce.

Nathan Miller, porte-parole de Custodia Bank, a déclaré à Cointelegraph :

Par ce procès, Custodia cherche à s’assurer que sa demande de compte principal de la Réserve fédérale bénéficie de l’utilisation équitable et de la procédure régulière qui lui sont garanties par la loi fédérale et la Constitution américaine. Custodia a satisfait à toutes les règles qui lui sont applicables et est allée au-delà en postulant pour devenir une banque membre de la Fed.

La poursuite affirme que la Réserve fédérale a violé un code des États-Unis qui prévoit un délai d’un an pour le traitement de la demande et dit qu’il indique même sur la demande de compte principal qu’une décision prend cinq à sept jours ouvrables.

La banque de Kansas City de la Fed était prête à approuver le compte avant que le Conseil de la Réserve fédérale n’affirme le contrôle du processus au printemps 2021, ce qui a « fait dérailler » la demande, selon Custodia.

Custodia déclare que le « processus bureaucratique de la boîte noire » signifiait qu’il avait épuisé « toutes les options sauf litige » et qu’il cherchait à obliger la Réserve fédérale et sa banque de Kansas City à approuver son compte principal dans les 30 jours.

Custodia prévoit de fournir le règlement final des paiements en dollars américains dans les transactions d’actifs numériques, ainsi que de fournir des services de garde d’actifs numériques. Un élément clé de son service consiste à compenser les paiements de ses clients directement avec la Fed, ce qui, selon elle, réduira les coûts, le risque de crédit de contrepartie et les retards de règlement.

Le retard a reporté l’entrée complète de Custodia sur le marché et contraint la banque à s’associer à une autre banque qui possède déjà un compte principal. Il dit qu’il s’agit d’une « solution de fortune » qui est « la deuxième meilleure et beaucoup plus chère ».

Si Custodia remporte le procès ou obtient un compte principal de la Fed, ce sera la première banque d’actifs numériques du pays à en obtenir un.

En décembre 2021, la sénatrice républicaine du Wyoming Cynthia Lummis a affirmé que la Fed « violait la loi » avec son traitement injuste des SPDI comme Custodia en retardant les demandes de réception de comptes principaux.

Les SPDI ont été créés à partir d’un cadre réglementaire du Wyoming pour la conservation des crypto-monnaies introduit fin 2019 pour servir les entreprises incapables de sécuriser les services bancaires de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en raison de leurs relations avec la crypto-monnaie.