First Mover Asia : Pour que le métaverse soit une opportunité de 13 000 000 $, beaucoup de choses doivent changer ; Le bitcoin dépasse les 31 000 $ | Cryptomonnaie

Un rapport de Citi fait une prédiction audacieuse, mais les principales plateformes de métaverse ont du mal à attirer des utilisateurs engagés ; les altcoins sont mélangés.

Prix: Une flambée tardive a porté le bitcoin au-delà de 31 000 $, là où il a commencé la semaine.

Insights : Un rapport de Citi calcule la valeur potentielle du métaverse à 13 000 milliards de dollars, mais les plateformes ont du mal à attirer des utilisateurs engagés.

Avis du technicien : Les rebonds de prix ont été de courte durée, indiquant une perte de force d’achat.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 31 285 $ -0,07 %

Éther (ETH) : 1 828 $ -1,5 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN +9,1 % L’informatique Cardan ADA +1,2% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +0,8% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Ordinateur Internet PCI −8,7 % L’informatique Solana SOL −7,4 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum classique ETC −4,0 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin Rise Late pour revenir au-delà de 31 000 $

Bitcoin est revenu mardi au-dessus du seuil de 31 000 $ après l’introduction d’un projet de loi fédéral sur la crypto-monnaie qui répondrait à un certain nombre de questions réglementaires majeures qui pèsent sur l’industrie. L’éther et d’autres actifs numériques majeurs ont également augmenté dans l’après-midi, regagnant le terrain perdu plus tôt dans la semaine.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait au-dessus de 31 200 $, à peu près stable au cours des 24 heures précédentes, mais bien en hausse par rapport à son perchoir temporaire en dessous de 29 300 $ dans les échanges américains tôt mardi matin. Le bitcoin avait chuté lundi soir et a continué de se négocier dans une fourchette agitée au milieu de l’inquiétude généralisée des investisseurs concernant l’inflation, les troubles géopolitiques et l’économie mondiale.

Ether, la deuxième plus grande crypto a récemment baissé de plus de 1 %, se négociant juste au-dessus du niveau de 1 800 $. D’autres altcoins majeurs ont été mélangés avec SOL de plus de 7% mais LINK en hausse de plus de 8%. Le sentiment est resté baissier.

« Les marchés poursuivent la tendance baissière à long terme, mais le récent projet de loi favorable à la cryptomonnaie aux États-Unis apporte un soutien à court terme car il propose d’évincer le tristement trop grand [Securities and Exchange Commission] en termes de juridiction sur la crypto », a déclaré James Key, PDG du protocole Web 3 Autonomy Network, à CoinDesk.

Les marchés boursiers, qui ont oscillé de haut en bas ces derniers jours alors que les investisseurs ont digéré quelques friandises optimistes ainsi que leur récent régime de mauvaises nouvelles, ont grimpé mardi avec le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, tous en hausse de plus d’un demi-point de pourcentage.

Pourtant, les investisseurs avaient de quoi les inquiéter mardi. La Banque mondiale a ramené ses prédictions de croissance économique mondiale pour 2022 à 2,9 %, contre 4,1 % en janvier. Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a qualifié « le risque » de stagflation de « considérable ». Plus tard dans la journée, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a déclaré à la commission des finances du Sénat qu’elle s’attendait à ce que l’inflation reste élevée. Et moins de trois semaines après avoir publié des résultats décevants au premier trimestre, Target a averti les investisseurs que ses bénéfices chuteraient en raison du changement de comportement des consommateurs qui a créé des déséquilibres dans son inventaire.

De nombreux analystes s’attendent à ce que le marché baissier de la cryptomonnaie s’aggrave dans un avenir proche, et Key a noté que les précédents cycles baissiers de Bitcoin avaient atteint un creux après une baisse de 85 % de la valeur sur au moins 18 mois. Le marché actuel a perdu près de 60 % de sa valeur depuis qu’il a atteint un sommet historique en novembre dernier.

« Je doute vraiment que ce soit le fond », a déclaré Key. « De plus, ces cycles précédents étaient tous dans un marché haussier des actions à long terme, alors que ce n’est pas vrai pour la première fois. Lorsque les investisseurs institutionnels réduisent les risques, les actifs « exotiques » et risqués comme la cryptomonnaie sont les premiers à être vendus, ce qui indique que cette fois-ci a le potentiel d’être un pire marché baissier. »

Marchés

S&P 500 : 4 160 + 0,9 %

DJIA : 33 180 0,8 %

Nasdaq : 12 175 %

Or : 1 851 $ +0,6 %

Connaissances

Le métaverse a du mal à attirer des utilisateurs engagés

Un rapport récent de Citi a calculé la valeur marchande adressable totale du métaverse à 13 000 milliards de dollars.

S’il était réalisé, ce serait une réalisation impressionnante étant donné que la valeur du marché du jeu n’est que de 180 milliards de dollars, selon la maison de recherche sur les jeux NewZoo, et que le marché du matériel de jeu sur PC n’est que de 5,7 milliards de dollars.

Pour l’essentiel, le marché Metaverse n’est qu’une version moins performante du marché des jeux. Les fonds négociés en bourse (ETF) Metaverse, avec leur exposition aux sociétés de cryptomonnaie cotées en bourse, ont pris du retard par rapport à leurs homologues de jeu sur le marché – bien qu’ils soient pour la plupart la même chose.

Citi affirme que le chiffre de 13 000 milliards de dollars provient de tous les « revenus liés à Internet à ceux des activités du monde physique déplacées ». Cela fait des hypothèses massives sur l’avenir du commerce électronique, car cela implique que toutes les parties de la pile de commerce électronique vont être perturbées par le métaverse.

Cela semble presque parallèle à la mentalité haussière de la réalité augmentée (RA) à la fin des années 2010. Si vous aviez écouté les VC et les sociétés de recherche, la réalité augmentée était prête à fabriquer des licornes par dizaines, car la réalité augmentée axée sur le mobile était prête à perturber de nombreux pans de l’économie Internet, du jeu à la publicité.

Mais l’espace AR n’a pas réussi à générer de licornes utiles. Blippar, une startup prometteuse basée à Londres qui a fusionné l’intelligence artificielle (IA) et la RA, est devenue insolvable fin 2018 après avoir levé 37 millions de dollars pour une valorisation d’un milliard de dollars.

L’application promettait de révolutionner le commerce électronique en permettant aux utilisateurs de pointer leur téléphone vers n’importe quel objet et d’obtenir toutes les informations que l’application pourrait recueillir à partir de la reconnaissance visuelle et des recherches en ligne. Il pourrait également être utilisé pour fournir des visualisations 3D augmentées de produits améliorant les opportunités de vente en ligne pour les détaillants. Tout cela était très intéressant et prometteur pour de nouveaux modèles de revenus, mais la base d’utilisateurs ne s’est jamais matérialisée.

Mis à part Blippar, Magic Leap, qui a sorti des visuels initiaux prometteurs qu’il n’a jamais réussi à livrer, a aspiré la vie des marchés de capitaux pour les marchés de capitaux AR, privant de nombreuses startups AR prometteuses de leurs moyens pour créer cette réalité augmentée promise. Malgré le succès de Pokemon Go, il n’y avait tout simplement pas une autre licorne AR comme celle-ci.

Pour en revenir aux prédictions du métaverse de Citi, un peu comme le marché haussier autour de la RA à la fin des années 2010, il manque quelque chose : les utilisateurs. Les données en chaîne montrent que malgré des évaluations élevées, les majors du métaverse ont du mal à se constituer une base d’utilisateurs, certaines n’ayant que quelques milliers au maximum par rapport aux dizaines de millions de joueurs jouant simultanément sur Steam ou Xbox Live.

Et ce n’est pas parce qu’il s’agit de nouvelles plates-formes : le réseau de jeux sur PC Steam a atteint ses 1,5 million d’utilisateurs simultanés six ans après son lancement ; Decentraland compte actuellement moins de 1 200 utilisateurs actifs et est ouvert au public depuis deux ans et demi.

Nous avons encore un long chemin à parcourir avant que le métaverse ne représente une opportunité de 13 000 milliards de dollars.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) reste dans une fourchette de négociation agitée car les indicateurs à court terme sont neutres. La crypto-monnaie pourrait trouver un support à 25 000 $ et 27 000 $ alors que son prix continue de se stabiliser par rapport à la vente du mois dernier.

Le BTC a baissé de 4 % au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est revenu sous la barre des 50 neutres, indiquant un faible élan derrière les derniers rebonds de prix au-dessus de 30 000 $. Sur le graphique hebdomadaire, le RSI est le plus survendu depuis mars 2020, qui a précédé une hausse des prix de la cryptomonnaie.

Néanmoins, les indicateurs peuvent rester survendus pendant plusieurs semaines, en particulier dans le cadre d’une tendance à la baisse des prix. Cela signifie que la hausse pourrait être limitée pour BTC, avec une résistance immédiate à la moyenne mobile sur 50 jours de 33 371 $.

Événements importants

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : Enquête des éco-observateurs japonais sur l’actualité/perspectives (mai)

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : évolution de l’emploi d’Eurostat (QoQ/YoY/Q1)

La convention Consensus de CoinDesk commence le 9 juin et durera trois jours. Vous pouvez trouver l’ordre du jour et la liste des intervenants ici.