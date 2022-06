Comment positionner votre compte de trading pour la cassure des prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu ouvre la semaine en force avec quelques risques extrêmes éclipsant l’évolution des prix.

Le prix SHIB devrait se redresser d’ici la fin de la semaine et atteindre un niveau fondamental à la hausse.

Attendez-vous à voir un gain de 70% en cours d’ici le week-end.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a dépassé un élément baissier clé, mais a eu des problèmes pour maintenir ses gains. Avec l’action des prix un peu en retrait après la hausse de lundi, les haussiers recherchent une poignée de soutien à partir de laquelle rebondir. Attendez-vous à voir une nouvelle correction mineure vers 0,00001000 $ avant qu’un swing trade ne fasse monter en flèche le prix SHIB vers 0,00001708 $ et fasse 70 % d’ici la clôture dimanche soir.

Prix ​​SHIB pour sortir la semaine en fanfare

Le prix du Shiba Inu est un peu en retrait ce mardi après un solide rallye lundi avec l’Europe un jour férié. Le sentiment a changé du jour au lendemain alors que certains petits risques extrêmes sont apparus et ont commencé à inquiéter les investisseurs. Certes, la hausse des taux australiens de 50 points de base a effrayé les investisseurs et les haussiers qui s’attendent à un resserrement de la politique monétaire de la part de la FED et de la BCE, ce qui pèse sur le sentiment de risque qui fournit actuellement des vents favorables.

Le prix du SHIB a donc du mal à grimper après avoir franchi la ligne rouge de tendance descendante présente depuis la mi-septembre. Les traders recherchent un soutien qui pourrait provenir de la grosse poignée à 0,00001000 $. Un rebond par rapport à ce niveau signifierait un retour massif à 0,00001700 $ ou des gains de 70% avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et un niveau pivot fournissant tous deux un plafond dans ce domaine.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Les risques extrêmes mentionnés précédemment ne sont pas des événements ponctuels qui s’estomperont rapidement du jour au lendemain. Les principaux maux de tête des traders sont l’inflation, la stagflation et le resserrement monétaire alors que les banques centrales tentent de lutter contre l’inflation et de fermer le robinet de l’argent bon marché. Avec moins de liquidités bon marché à investir, il y a plus de sélection de cerises et le prix du Shiba Inu pourrait voir un certain intérêt s’estomper. En conséquence, le prix SHIB pourrait chuter vers 0,00000500 $, réduisant de moitié l’action actuelle des prix alors que Shiba Inu saigne et voit les investisseurs partir à la recherche d’actifs plus sûrs à investir.