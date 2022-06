Le prix XRP est prêt pour la volatilité, les commerçants se méfient | Cryptomonnaie

Le prix Ripple devrait baisser et rechercher un support à 0,36 $.

Le prix du XRP connaîtra un mouvement baissier limité, car un changement de sentiment favorisera un potentiel de hausse plus important.

Attendez-vous à voir un retour vers 0,50 $ dans les prochains jours avec des gains de 36 %.

Le prix Ripple (XRP) devrait augmenter une fois que les traders auront trouvé le soutien qu’ils recherchent. Actuellement, l’action des prix dans le XRP est en retrait alors que les marchés mondiaux sont à la veille d’une double hausse surprise des taux, augmentant les enjeux pour la FED et la BCE sur le resserrement monétaire et le contrecoup qui s’ensuivra pour les crypto-monnaies. Attendez-vous à une baisse vers 0,36 $ à la recherche d’un soutien avant que l’action des prix ne soit remontée vers 0,50 $ dans les semaines à venir.

XRP devrait clôturer la semaine avec un revirement

Le prix de l’ondulation est sous la pression des baissiers en raison du renforcement du dollar, des marchés boursiers en retrait et de quelques risques extrêmes provenant de la banque centrale. Il existe plusieurs affaires judiciaires impliquant la SEC qui pèsent sur l’image publique des crypto-monnaies, mais aussi une leçon d’économie 101 sur la façon dont une décision de la banque centrale peut déplacer toute une classe d’actifs. Cette décision surprise est intervenue dans le trading ASIA PAC de la Banque centrale australienne (RBA) qui a relevé les taux de 50 points de base alors qu’un mouvement de seulement 25 points de base avait été prévu, aveuglant les marchés et dictant un sentiment de risque dans tous les coins.

Le prix du XRP voit les investisseurs hésiter alors que la BCE jeudi, puis la FED la semaine prochaine doivent parler et guider les marchés sur leurs prédictions d’un éventuel resserrement monétaire. Pour le prix XRP, la baisse des intérêts pourrait déclencher un retour vers le support à 0,36 $. D’ici là, l’indice de force relative (RSI) sera également en territoire de survente, le soulignant davantage comme une zone de support. Comme les baissiers voudront réserver leurs bénéfices, ils devront acheter et l’attribuer à l’explosion de l’offre côté acheteur, ce qui pourrait entraîner une augmentation rapide de l’action des prix vers 0,50 $.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Comme l’inflation ne semble pas être maîtrisée de sitôt, il semble plus raisonnable que davantage de hausses de taux et une politique monétaire plus stricte soient nécessaires pour enchaîner l’inflation, ce qui déclenchera une baisse des actions et des crypto-monnaies. Cela pourrait signifier que le XRP passe en dessous de 0,36 $ et si plus de force du dollar entre en jeu, attendez-vous à voir une autre baisse vers 0,30 $ ou 0,20 $ selon l’ampleur du mouvement de la Fed et de la BCE. Bien que le RSI soit alors massivement en territoire de survente, le prix du XRP pourrait encore imprimer plus de 40 % de pertes supplémentaires.