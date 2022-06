Top 3 Crypto Prix Prediction Bitcoin, Ethereum, Ripple : la manipulation de Crypto prouve que la décentralisation est un mythe | Cryptomonnaie

Les pièges Bitcoin éclatent à nouveau les acheteurs ce mois-ci.

Le prix d’Ethereum est sur le point de baisser sur l’indicateur de volume.

Le prix du XRP est toujours submergé et susceptible de chuter.

Le prix du Bitcoin piège à nouveau les commerçants haussiers

Le prix du Bitcoin a connu une fausse cassure lundi alors que le prix a dépassé de manière optimiste 31 500 $, pour être furieusement rejeté par les baissiers peu de temps après. Le propre analyste de Netcost-Security, Akash Grimath, a mis en garde contre le faux potentiel sur son compte Twitter tout en prévoyant une configuration commerciale 5-1 pour les baissiers.

Gazouillement :@Mangyek0

Le prix du bitcoin a chuté quelques heures après la prédiction baissière émise par Akash et se négocie à nouveau à 29 849 $. Une telle trappe à liquidité dévastatrice ne peut qu’entraîner d’autres baisses, car les commerçants de détail sont susceptibles de capituler après le premier jour de négociation. Le prix du BTC mettra probablement à l’épreuve la patience de tous les traders haussiers du marché, ne soyez pas surpris si les plus bas à 26 750 $ sont dépassés.

L’invalidation de la thèse baissière est une violation supérieure à 31 500 $. Si 31 500 $ sont dépassés, attendez-vous à 34 000 $ comme prochain objectif probable, ce qui entraînera une augmentation de 15 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 3 heures

Le prix Ethereum est sur le point d’échouer

Ethereum se prépare à une chute dévastatrice dans le niveau de prix de 1 300 $. Le motif en forme d’enroulement accompagné de l’indicateur de profil de volume montre une implication baissière significative. Les traders sont susceptibles de jeter l’éponge tôt car ils ont peut-être acheté les creux précédents du 28 mai à 1 700 $. Les traders qui ne sont pas au courant de la démonstration baissière devraient envisager d’ajuster toutes les positions ouvertes à une baisse potentielle de 30 %.

Le prix Ethereum est considéré comme un actif à haut risque jusqu’à ce que les objectifs inférieurs soient atteints. L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus du point d’origine du triangle à 2 179 $. Si 2 179 $ sont dépassés, attendez-vous à plus de gains à 2 400 $, ce qui entraînera une augmentation de 35 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 3 heures

XRP cible 0,30 $

Le prix du XRP prévoit une baisse de 25 % à 0,30 $ dans les prochains jours. Le modèle de type coincement sera probablement le catalyseur avant que le prochain changement de tendance volatile ne se produise. L’absence d’implication haussière dans le modèle pourrait indiquer la réticence de l’argent intelligent à négocier au niveau actuel de 0,39 $.

Le prix XRP a connu des jours meilleurs et pourrait être trop risqué pour être négocié à l’heure actuelle. En fait, l’échec constant des marchés de la cryptomonnaie au cours des dix dernières semaines provoque l’idée centrale de décentralisation des défenseurs de la cryptomonnaie, car presque toutes les cryptos semblent être fortement corrélées et réagissent au Bitcoin, au Nasdaq 100 et aux événements géopolitiques.

Néanmoins, les traders à risque devraient attendre une cassure en dessous de 0,365 $ avant d’entrer sur le côté court. L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,42 $. Si 0,42 $ est dépassé, attendez-vous à un rallye de 25 % dans l’autre sens vers 0,51 $.

Graphique XRP/USDT sur 3 heures