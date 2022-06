Trois raisons pour lesquelles les investisseurs restent optimistes sur le prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Les adresses de baleines Ethereum détiennent plus de 500 millions de dollars à Shiba Inu et continuent de détenir le tueur de Dogecoin malgré la récente chute des prix.

228,1 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés du jour au lendemain, augmentant le taux de combustion de plus de 100 %.

Les analystes identifient des modèles de triangle descendant dans la pièce Shiba Inu, pensent qu’un renversement de tendance est possible dans une cassure potentielle de la frontière supérieure.

Shiba Inu est devenu l’une des crypto-monnaies les plus largement détenues dans les portefeuilles des grandes baleines Ethereum. Les analystes continuent de rester optimistes sur la pièce meme malgré la récente chute du prix du Shiba Inu.

Bitstamp, le plus grand échange de crypto d’Europe, a coté Shiba Inu

Bitstamp, un échange de crypto-monnaie basé au Luxembourg, considéré comme le plus grand d’Europe, a récemment annoncé la cotation de la pièce Shiba Inu. Les utilisateurs de Bitstamp peuvent désormais échanger la pièce Dogecoin-killer contre l’USD et l’euro sur la plateforme d’échange.

L’échange proposait d’inscrire Shiba Inu en décembre 2021, cependant, suite à des problèmes techniques, il a été reporté. Bitstamp croit en la réussite de Shiba Inu et a proposé la pièce meme sur son interface, les transferts ont commencé le 6 juin et les carnets de commandes sont disponibles en mode limite uniquement à partir d’aujourd’hui, le 7 juin. Les commandes à cours limité de Shiba Inu sont appariées le même jour.

La bourse prévoit d’offrir un trading complet sur Shiba Inu dès qu’il y aura un niveau de liquidité suffisant dans le jeton meme. L’inscription est une étape clé pour Shiba Inu, car Bitstamp est populaire dans la communauté crypto en tant qu’échange avec une politique d’inscription conservatrice et une conformité réglementaire stricte.

Détails de la liste des pièces Shiba Inu sur Bitstamp

Mise à jour des récompenses de verrouillage de laisse pour la pièce Shiba Inu

Avec la dernière liste Bitstamp, ShibArmy, la communauté des détenteurs de pièces Shiba Inu, a plus d’une raison d’être optimiste. L’équipe derrière Shiba Inu a fourni à la communauté une mise à jour rapide sur la distribution des récompenses pour l’utilisation de la fonctionnalité LEASH LOCKER dans la plate-forme métaverse de SHIB Shib.io.

Malgré la disparition récente de Ryoshi, le fondateur de Shiba Inu, le projet continue de publier des mises à jour pour les détenteurs de SHIB. Shytoshi Kusama, le chef de projet principal, a pris en charge l’équipe de développement et les projets Shiba Inu comme ShibaSwap, l’échange décentralisé natif.

Les membres de Shibarmy qui ont verrouillé LEASH pendant une courte période peuvent désormais déverrouiller leurs actifs et réclamer des récompenses. La récente mise à jour explique que les détenteurs de récompenses recevront 3% des fonds provenant des ventes d’événements terrestres dans le métaverse, en échange de leurs jetons LEASH verrouillés. En fonction du LEASH total et du temps verrouillé, la distribution sera proportionnelle et les récompenses seront offertes en BONE.

Alors que les développeurs derrière Shiba Inu s’attendaient à vendre tous les terrains du métaverse avant de distribuer les récompenses, ils ont reconnu qu’il existe actuellement des parcelles disponibles à l’achat.

Pour raccourcir l’attente des récompenses, l’équipe a construit un nouveau contrat pour poursuivre la distribution de 3% d’OS aux participants qui ont verrouillé leur LEASH lors des premiers événements d’accès anticipé.

Le contrat mis à jour offre des récompenses BONE sans attendre que les terrains du métaverse Shib.io se vendent. Une fois les récompenses de verrouillage terminées pour tous les utilisateurs, elles seront disponibles après une période d’attente de 90 jours. Cela a été mis en œuvre pour être juste envers tous les investisseurs qui ont verrouillé leur LEASH, le jeton Doge-killer.

L’équipe a informé qu’il s’agit d’un mécanisme de distribution de récompenses unique et prendra en compte les ventes jusqu’au 2 juillet. Pour être considéré pour recevoir des récompenses, un détenteur doit avoir verrouillé LEASH, enchérir au moins une fois sur un terrain ou un terrain frappé (s) par portefeuille.

228,1 millions de pièces Shiba Inu brûlées du jour au lendemain

Le taux de combustion des Shiba Inu a augmenté de 113 % du jour au lendemain, 228,10 millions de SHIB ayant été brûlés. D’après les données du portail Shibburn, 410,36 billions de pièces Shiba Inu ont été détruites à ce jour.

Plusieurs projets qui soutiennent Shiba Inu se sont présentés pour détruire un total de 1,1 milliard de SHIB, en les envoyant dans des portefeuilles morts où la pièce meme est verrouillée en permanence. Cela s’est produit dans un total de 97 transactions au cours du week-end.

La mise en œuvre de Burn a rendu ShibArmy optimiste car la quantité de jetons en circulation a considérablement diminué. En plus de la récente liste Bitstamp et de la mise à jour des récompenses Leash, cela a agi comme un catalyseur clé pour le prix des pièces Shiba Inu.

Les baleines Ethereum continuent l’accumulation de Shiba Inu

Sur la base des données des explorateurs de la blockchain, les 100 plus grandes adresses de baleines Ethereum ont poursuivi leur accumulation de pièces Shiba Inu. Les 100 plus grandes adresses de portefeuille sur la blockchain Ethereum détiennent un total de 500 millions de dollars en Shiba Inu et se sont abstenues de perdre leurs avoirs lors de la récente chute des prix.

Le crash de Terra LUNA a anéanti des milliards de valeur marchande de l’écosystème cryptomonnaie et a entraîné un bain de sang qui a frappé des pièces de monnaie comme Dogecoi et Shiba Inu.

La baisse du prix du Shiba Inu n’a pas dissuadé les baleines d’ajouter cette pièce meme à leur portefeuille et de maintenir SHIB comme l’un des plus grands avoirs non-Ethereum dans leur portefeuille.

Le prix du Shiba Inu pourrait bientôt connaître un renversement de tendance

L’analyste en crypto-monnaie Arman Shriniyan pense que le prix du Shiba Inu pourrait bientôt connaître un renversement de tendance. L’analyste a observé une formation de triangle descendant dans le tableau des pièces Shiba Inu. Ceci est considéré comme un signe baissier, cependant, le prix du Shiba Inu pourrait assister à un renversement de tendance si le prix franchit la limite supérieure du modèle.

L’analyste a prédit une cassure du prix du Shiba Inu dans les 10 à 12 prochains jours.

Tableau des prix SHIB-USDT

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait valider les perspectives baissières si la pièce meme chute de 26 %. Une baisse pourrait confirmer une tendance baissière du prix du Shiba Inu. Pour plus d’informations regardez cette vidéo :