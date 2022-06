Qu’est-ce que demain apportera à l’action des prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum voit un fanion étiré dans un triangle baissier.

Le prix de l’ETH pourrait être sur le point de chuter d’une autre jambe.

Si les baissiers réussissent, attendez-vous à voir une autre dévaluation de 26 %.

Le prix de l’Ethereum (ETH) envoie un signal d’avertissement aux marchés ce matin alors que la session ASIA PAC a vu une inversion complète de ses gains à partir de lundi. Avec l’ouverture des marchés européens après un jour férié, le sentiment positif a été ébranlé et a vu une compensation des gains encourus. Le risque vient pour ETH avec un autre test de support important qui, une fois qu’il cédera, pourrait voir une baisse vers 1 243,89 $ et 26% des pertes subies.

Le prix des ETH est sur le point de chuter de 26%

Le prix d’Ethereum est en détresse alors qu’un motif de fanion se transforme en un triangle baissier avec des hauts plus bas et des traders poussant les traders à la baisse, les forçant à vendre et déclenchant une cassure en dessous de 1 688,39 $, le plus bas de 2022. Ce niveau a déjà résisté à deux tests et semble prêt pour un troisième, mais étant donné la formation du triangle baissier et la force continue du dollar, le niveau pourrait ne pas tenir pour un rebond cette fois. L’indice de force relative (RSI) a augmenté ces derniers jours et les baissiers ont désormais la possibilité et l’incitation de déclencher une autre baisse des prix.

Le prix des ETH poursuivra sa pression à la baisse alors que les traders seront écrasés contre le niveau de 1 688,39 $. La pression d’en haut vient de la force du dollar et du sentiment de risque sur les marchés aujourd’hui, et la tendance générale à la baisse est toujours très présente pour le prix d’Ethereum. Avec la montée de la pression, attendez-vous à voir une baisse vers 1 400 $, le S1 mensuel essayant à proximité de contenir les pertes. Après les pertes de 16 % déjà subies, un nouveau glissement vers 1 243,89 $ porterait ce chiffre à un total de 26 %.

Graphique journalier ETH/USD

Les marchés pourraient encore être tournés à 180 degrés si les thèmes géopolitiques s’estompent davantage, donnant au prix de l’ETH une étincelle pour se rallier. Dans un tel scénario, attendez-vous à voir 1 928,89 $ chuter et des traders atteindre rapidement 2 148,67 $, ce qui serait simplement une réduction des pertes de mai. Une autre jambe plus élevée verrait 2 695,79 $ sur le radar avec le R1 mensuel et le niveau pivot violet tous deux présents comme un mur ferme à tester, car d’ici là, la moyenne mobile simple sur 55 jours aura été cassée à la hausse.