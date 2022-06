Où le prix de Solana ira ensuite après avoir effacé les gains de lundi | Cryptomonnaie

Le prix de Solana voit sa formation de fanion se transformer en un triangle baissier.

Le prix du SOL pourrait descendre en dessous de 35 $ et atteindre de nouveaux plus bas pour l’année.

Attendez-vous à voir une pause vers 30 $ ou 18,66 $ avant que les traders ne s’impliquent.

Le prix de Solana (SOL) était en formation de fanion pendant la majeure partie du mois de mai, mais la tendance s’est déplacée vers un triangle baissier car une ligne de support a déjà subi trois tests et la pression monte avec le dollar qui pèse. Si le dollar se redresse davantage, attendez-vous à un percée qui soutient le niveau et une baisse de prix possible de 15% à 26% alors que plus de place s’ouvre à la baisse. Attendez-vous à voir la compression se poursuivre jusqu’à ce que le triangle baissier se termine et voit une cassure à la baisse.

Prix ​​SOL fixé pour réservoir d’au moins 15 %

Le prix de Solana a surpris les investisseurs après qu’une formation de fanion qui semblait prometteuse pour une cassure haussière a éclaté dans l’autre sens. L’indice de force relative (RSI), qui s’échange à la hausse, loin de la zone de survente, a semblé confirmer la tendance haussière du modèle. Pourtant, au lieu de cela, une cassure baissière s’est matérialisée, qui a de nouveau testé le niveau bas de 2022 à 35 $. Ce niveau s’est maintenu à trois reprises, mais cette fois, il commence à s’affaiblir à mesure que la pression monte, avec des hauts plus bas et une compression à la baisse.

Le prix du SOL pourrait donc être fixé pour une autre jambe plus bas à mesure que la force du dollar reviendra. Le dollar pesant en outre sur le sentiment, il semble presque certain que le prix du SOL pourrait chuter vers 18,66 $, avec le niveau de support mensuel S1 juste au-dessus à 22 $. Une telle baisse constituerait une perte de 50 %, tandis que le niveau de soutien identifié précédemment se situe à 30 $, soit l’équivalent d’une dévaluation de 26 %.

Graphique journalier SOL/USD

Compte tenu du jour férié en Europe hier, un revirement pourrait se produire aujourd’hui si le dollar s’affaiblit un peu et que le sentiment sur le marché mondial change un peu avec un moral plus positif. Cela déclencherait un autre rebond de 35 $ et verrait des traders percer à 58,84 $. À ce niveau, 70 $ semblent tentants, et les haussiers pourraient foncer pour tester la moyenne mobile simple sur 55 jours, imprimant ainsi un gain de 86 % pour le portefeuille.