Le prix LUNA 2.0 de Terra fondra les visages une fois qu’il franchira ce niveau de prix vital | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA est fixé pour compléter le triangle baissier.

Attendez-vous à voir le prix de Luna casser un niveau fondamental, mais être rapidement retourné pour une course haussière.

Avec un gain de 65% à l’horizon, il sera difficile pour les traders de résister à ne pas s’impliquer.

Le prix de Terra (LUNA) est mûr pour être pris car son cycle baissier touche presque à sa fin. L’achèvement d’un triangle baissier signifie que le prix de LUNA est maintenant sur le point de faire une pause à la baisse, avec des traders attendant à une double ceinture de support, prêts à déclencher un piège à traders et à ramener les vendeurs vers les niveaux de début juin. Avec ce mouvement, un peu moins de 47% des gains sont mûrs pour la cueillette.

Le prix de LUNA porte des fruits à portée de main d’une valeur de 47% de gains

Le prix de Terra s’est négocié à la baisse à un rythme soutenu, ne montrant aucun signe de redressement, malgré une brève reprise lorsqu’il est repassé au-dessus de 11 $. Mais le temps – l’une des matières premières les plus précieuses lors du trading – semble être de son côté alors que les investisseurs commencent à ignorer la mauvaise publicité massive que l’altcoin a reçue après qu’il n’a pas réussi à maintenir son ancrage par rapport au dollar. C’était un signal d’alarme pour les marchés, et les membres de Terra s’attaquent au problème, redessinant leur image auprès du monde extérieur, essayant de restaurer la confiance dans son utilisation et son existence.

Le prix LUNA achèvera le prochain cycle baissier avec l’achèvement du triangle, puis passera en dessous de 4,10 $. Cette pause sera cependant de courte durée car juste en dessous à 3,80 $, le prochain niveau de support attend, et les vendeurs à découvert seront crampés à la vue de l’indice de force relative (RSI) se négociant à nouveau en survente, les encourageant à clôturer leurs commandes courtes et prendre des bénéfices. Attendez-vous à un rebond de 3,80 $ et à un mouvement à la hausse, se ralliant à 6,02 $ dans une longue période. Les traders seront piégés par ce mouvement et commenceront à dénouer leurs positions, déclenchant le rallye.

Graphique horaire LUNA/USD

Un risque de baisse pourrait survenir si 3,80 $ ne se maintiennent pas. Dans un tel scénario, le RSI entrerait profondément dans la survente. Il est difficile de prédire où un niveau de soutien plus modéré pourrait être présent. En dessous, attendez-vous à voir le support arriver à environ 2,00 $. À ce prix, le RSI sera trop loin en territoire de survente pour voir beaucoup plus de ventes – la prise de bénéfices par les baissiers est plus probable, suivie de l’achat comme l’une des répercussions qui s’ensuit.