Le prix du Bitcoin peut-il survivre avec une inflation record et des problèmes de récession imminents ? | Cryptomonnaie

Les prédictions de prix du Bitcoin chutent à 20 000 $ en raison d’une formation fractale.

Les investisseurs peuvent obtenir une confirmation de ce crash si BTC dépasse le niveau psychologique de 30 000 $ sur un graphique hebdomadaire.

L’invalidation des perspectives baissières pourrait se produire si BTC produit un plus haut supérieur à 52 000 $.

Le prix du bitcoin est de retour à son niveau psychologique préféré et à un niveau auquel il s’est négocié le mois dernier. D’un point de vue macro, la volatilité intrajournalière n’a pas d’importance, car les chances d’une vente massive qui pousse le BTC aux niveaux de 2017 sont élevées.

Comment BTC réagira-t-il à sa première récession ?

Alors que les données techniques ne peignent qu’une partie de l’image de la raison pour laquelle un tel krach est inévitable, l’examen de l’état actuel des marchés financiers fournit l’autre moitié. Dans un rapport récent, Ecoinometrics a souligné que le taux d’intérêt aux États-Unis a atteint un sommet de 40 ans et que la Réserve fédérale est susceptible de réagir en réduisant les taux d’intérêt.

Fait intéressant, les dernières fois où cela s’est produit, des récessions massives ont suivi. Quelques exemples incluent la bulle DOTCOM entre 1999 et 2000, la crise financière mondiale de 2008 et plus récemment le crash du COVID en 2020.

Dans tous ces cas, le prix des actifs risqués comme le marché boursier a subi des ventes brutales. Ce n’est qu’après la fin de la récession que ces actifs risqués ont commencé à se redresser. L’or, en revanche, qui est considéré comme une réserve de valeur, a connu une vente relativement mineure et une reprise encore plus rapide.

Dernièrement, Bitcoin a été fortement corrélé avec le marché boursier et ne montre aucun signe de découplage de si tôt. Cette corrélation intense semble avoir commencé après le crash du COVID et persiste encore aujourd’hui. Si cette connexion se poursuit, il y a de fortes chances que le BTC subisse également le même sort que les actifs risqués ou le marché boursier subi lors des précédentes récessions.

Bien qu’inévitable, cette perspective indique qu’en temps de crise, le prix du Bitcoin est susceptible de subir une vente massive.

Le prix du Bitcoin se prépare à une vente brutale

Le prix du Bitcoin montre une configuration de drapeau baissier dans un drapeau baissier déjà en cours sur le graphique journalier. Comme indiqué dans l’article précédent, la formation technique plus large a déclenché une cassure baissière le 6 mai et s’est effondrée depuis.

Au total, cette décision a entraîné une perte de 36 % en une semaine. Cependant, une vue d’ensemble montre que la chute du sommet historique de Bitcoin de 69 000 $ à 32 837 $ entre le 10 novembre 2021 et le 24 janvier 2022 a créé le mât du modèle.

La consolidation qui a suivi après cette vente est le drapeau et se présente sous la forme de plus bas et de plus hauts entre le 14 janvier et le 22 mai. Cette structure ascendante en forme de canal parallèle est connue sous le nom de drapeau.

Les drapeaux sont des modèles de continuation, et pour celui-ci, la prédiction est que le prix tombe à un objectif d’environ 20 000 $. Ceci est obtenu en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 38 305 $, qui, comme mentionné ci-dessus, a été franchi le 6 mai.

Fait intéressant, la tendance à la baisse du plus grand drapeau baissier en a produit un plus petit pendant la consolidation. Cette configuration technique, cependant, prévoit une baisse de 30% à 20 000 $, révélant une confluence et ajoutant de la crédibilité au modèle plus large.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent terriblement baissières pour le prix du Bitcoin, un chandelier quotidien ou hebdomadaire au-dessus de 52 000 $ invalidera la thèse baissière d’un point de vue macro en produisant un plus haut plus élevé. Dans cette situation, le prix du Bitcoin pourrait augmenter et retester le niveau psychologique de 60 000 $.