SEC v. Ripple : le tribunal ordonne une conférence téléphonique sur les e-mails et les notes de Hinman en 2018 | Cryptomonnaie

Dans le procès de la Securities & Exchange Commission contre Ripple, le tribunal a ordonné une conférence téléphonique sur les papiers Hinman le 7 juin.

Les e-mails de William Hinman ne sont plus protégés en tant qu’informations privilégiées, mais sont prêts à entrer dans le domaine public.

Les jumeaux Winklevoss ont émis une alerte « hiver crypto » après le récent crash du prix XRP et l’échec de la récupération.

La SEC américaine a pris plusieurs positions contre le géant des paiements tout au long du litige du régulateur contre Ripple. Les informations précédemment protégées comme privilégiées dans les e-mails de Hinman sont désormais accessibles au public. Les partisans du XRP et de Ripple attendent la fin du procès et la clarté réglementaire sur la nature de l’altcoin.

Lisez également: Ripple se rallie à la procédure dans l’affaire SEC contre XRP, en réponse aux courriels de Hinman

Les e-mails de l’ancien directeur de la SEC, Hinman, seront appelés

La Securities & Exchange Commission des États-Unis a critiqué Ripple et deux dirigeants, Chris Larsen et Brad Garlinghouse, avec un procès en décembre 2020. Dans le cadre de sa défense, la société blockchain a tenté d’obtenir un accès complet aux documents pertinents qui ont contribué à la formulation d’un discours concernant la réglementation du marché de la cryptomonnaie par un haut responsable de la SEC.

William Hinman, ancien directeur de la division des finances des sociétés de la Securities and Exchange Commission, a prononcé un discours le 18 juin 2018, qui a été qualifié de « laissez-passer gratuit Ethereum ». Dans ce discours, il a qualifié Ethereum, le plus grand altcoin au monde, de non-sécurité. Le discours a été soulevé tout au long du procès de la SEC contre XRP comme preuve qu’il ne s’agit pas d’une sécurité.

Les partisans pensent que le discours pourrait finalement rejeter le procès. Le tribunal a ordonné à la SEC de remettre les documents aux accusés à deux reprises. Cependant, le régulateur a combattu sans relâche les demandes du tribunal pour garder le discours et les e-mails hors de portée de Ripple.

Le tribunal reprendra les e-mails de William Hinman lors d’une conférence téléphonique prévue le 7 juin 2022 à 15h00 UTC. Les membres du public peuvent écouter les débats en personne dans la salle d’audience 23B du palais de justice Daniel P Moynihan à New York.

Le discours de William Hinman pourrait donner un laissez-passer gratuit à XRP

Les documents en question prennent la forme d’une série de courriels dans lesquels Hinman a demandé l’avis de ses collègues de la Securities & Exchange Commission avant de prononcer personnellement son discours. Les avocats de Ripple ont fait valoir que si certains des collègues de Hinman ont discuté de concepts juridiques dans certaines de leurs réponses, cela ne les a pas imprégnés (ou les autres communications) d’un secret professionnel.

Cela signifie que le discours et les courriels ont maintenant été appelés pour discussion et seront rendus publics. Les avocats de Ripple et la communauté pensent que la juge Sarah Netburn veut remettre en question la pratique de requête de la SEC sur la question et, pour cette raison, a choisi un cadre d’audience inhabituel.

La conférence téléphonique sera enregistrée et la transcription sera publiée ultérieurement. Aucun autre détail n’a été fourni. La juge magistrate Netburn n’a pas encore décidé si elle autorisera l’accès public à distance pour les procédures civiles devant les tribunaux.

Les jumeaux Winklevoss pensent que le prix du XRP est dans un bain de sang

Alors que les prix des altcoins XRP, Ethereum, Solana, BNB, Cardano et Dogecoin chutent, les jumeaux Winklevoss, fondateurs de l’échange Gemini, ont lancé un avertissement sévère à l’approche d’un « hiver crypto ». Cameron et Tyler Winklevoss pensent que le marché est entré dans une « phase de contraction ».

Dans une note adressée au personnel de la bourse Gemini, les jumeaux Winklevoss ont évoqué « des conditions de marché turbulentes susceptibles de persister pendant un certain temps ».

Grizzly, un analyste de crypto-monnaie pseudonyme, pense que le prix Ripple est entré dans une section de correction qui a duré plus de 400 jours. Le prix XRP doit vaincre la résistance à 0,51 $ pour un renversement de tendance haussier. À moins que cela ne se produise, les perspectives générales sur le prix de l’altcoin sont baissières.

Graphique XRP-USDT

Trois crypto-monnaies qui pourraient rapporter des gains importants

Les analystes de Netcost-Security estiment que les contrats à terme perpétuels 0x, STORJ et Metal ont le potentiel haussier le plus élevé. Ces trois actifs pourraient offrir des gains importants aux investisseurs. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :