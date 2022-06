Avec le saignement des cryptos, devriez-vous acheter le prix SafeMoon ? | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon a connu trois jours consécutifs de baisse des chandeliers alors que le réservoir des marchés de la cryptomonnaie.

Cette tendance baissière l’a cependant rapproché de la zone d’achat, passant de 0,000511 $ à 0,000636 $.

Les investisseurs doivent faire attention à leur timing et ne pas être pris au dépourvu si le prix du Bitcoin prend une nouvelle baisse.

Le prix de SafeMoon approche d’une zone d’inversion potentielle et espère un redressement rapide. Cette zone d’achat pourrait déclencher un autre rallye qui pourrait entraîner une tendance haussière similaire à celle observée entre le 18 avril et le 26 mai.

Le prix SafeMoon se prépare pour un touché

Le prix de Safemoon est dans une tendance à la baisse depuis que le sommet du 26 mai à 0,001090 $ a été formé après un rallye de 197 %. Jusqu’à présent, l’altcoin a chuté de 42 % et se débat actuellement juste au-dessus de la zone d’achat, passant de 0,000511 $ à 0,000636 $.

Les articles précédents sur l’altcoin ont mentionné qu’il y a une chance que le prix de SafeMoon rebondisse sur cette zone et se rallie à 100% ou plus. Compte tenu de la récente vente massive du prix du Bitcoin, les investisseurs particuliers pourraient paniquer, mais les perspectives restent les mêmes.

La zone d’achat de 0,000511 $ à 0,000636 $ est toujours valable et placera le prix SAFEMOON dans un mode de remise importante par rapport à la fourchette, s’étendant de 0,000356 $ à 0,001090 $. Par conséquent, les chances d’une tendance haussière ou d’un renversement de tendance dans ce mode de remise profonde sont plus élevées.

En ce qui concerne les objectifs, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SAFEMOON déclenche la prochaine montée en puissance et reteste la fourchette haute à 0,001090 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 90 % à partir de 0,000574 $. Cependant, dans un cas très haussier, le prix de SafeMoon établirait un plus haut à l’obstacle de 0,001360 $. Cette accélération, cependant, représenterait un gain de 140 % par rapport à la barrière de 0,000574 $.

Graphique SAFEMOON/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de SafeMoon, un pic potentiel de pression de vente qui pousse le prix de Safemoon à créer un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,000356 $ invalidera la thèse haussière.

Étant donné que ce mouvement crée un plus bas plus bas, le prix de SafeMoon pourrait établir un nouveau plus bas historique.