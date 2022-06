Il est peu probable que Bitcoin tombe si tôt et si haut | Cryptomonnaie

Le bitcoin a augmenté de 4,9 % lundi, se terminant à environ 31 500 $. Cependant, mardi matin, la première crypto-monnaie s’est effondrée de 7% à 29,5 000 dollars, la deuxième attaque d’traders de ce type au cours des sept derniers jours. Les deux étaient d’une ampleur similaire, mais la dernière devrait avoir un effet négatif plus considérable. Cela a plus que compensé les gains de lundi et a temporairement ramené le prix aux niveaux du 30 mai.

La consolidation du BTCUSD dure depuis plus d’un mois. Auparavant, il se formait sous la forme d’un triangle avec une amplitude décroissante des fluctuations, mais depuis la fin du mois dernier, il est devenu plus comme un schéma latéral, à partir duquel il fait plusieurs tentatives infructueuses pour se briser vers le haut.

La dynamique du marché ce mardi matin rappelle que le marché ne peut plus se redresser comme il l’a fait en 2020. La glissade latérale prolongée de Bitcoin transforme les prix actuels en norme, bien que les niveaux actuels semblaient être un bon achat à long terme il y a deux mois. 2018 et 2019 nous enseignent que de telles consolidations peuvent durer des mois et conduisent souvent à de nouvelles ventes de la part de salariés frustrés qui gagnent rapidement.

À notre avis, le marché baissier du bitcoin n’est pas encore terminé, même s’il a beaucoup baissé. Le marché regorge de rumeurs selon lesquelles les acheteurs à court terme ont déjà capitulé, soutenus par Kathy Wood. Mais tout le marché baissier se termine rarement à cette phase. Bien plus souvent, un marché haussier commence lorsque les investisseurs à moyen terme et même certains investisseurs à long terme capitulent, mettant en jeu des professionnels du marché stressés. Il est peu probable qu’il atteigne ce point avant que le prix ne revienne aux sommets de 2017.

La volatilité à court terme de Bitcoin n’est pas pertinente, a déclaré le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor. Il a déclaré que BTC est la chose la plus sûre dans un monde très volatil et est plus adaptée à l’investissement à long terme qu’au trading.

Selon une enquête de The Economist, 37 % des personnes interrogées dans les principales économies mondiales souhaitent que leurs gouvernements adoptent les crypto-monnaies comme monnaie légale.