Le marché a-t-il accumulé suffisamment d’énergie pour poursuivre sa hausse ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec la croissance du marché car toutes les 10 meilleures pièces sont dans la zone verte.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) a explosé de 5,61% au cours des dernières 24 heures.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) est à nouveau au-dessus de la barre vitale des 30 000 $. De plus, le taux a cassé 31 000 $ face à l’augmentation du volume d’achat, ce qui signifie que les haussiers sont prêts à maintenir le mouvement à la hausse. S’ils peuvent conserver l’initiative acquise, la résistance à 32 650 $ pourrait être atteinte très bientôt.

Bitcoin se négocie à 31 364 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) est le plus gros gagnant aujourd’hui, le taux du principal altcoin ayant augmenté de 6,65 %.

Graphique ETH/USD par TradingView

Ethereum (ETH) a suivi la montée en puissance de Bitcoin (BTC). Pour le moment, il faut faire très attention à la barre des 1 900 $.

Si la bougie quotidienne se fixe au-dessus sans longues mèches, il y a de bonnes chances de voir une nouvelle hausse jusqu’à la zone de 2 000 $ d’ici la fin de la semaine.

Ethereum se négocie à 1 916 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP a le moins gagné, n’augmentant que de 2,59 % depuis hier.

Graphique XRP/USD par TradingView

XRP est revenu à la barre des 0,40 $, confirmant la puissance des traders. D’un autre point de vue, le taux se négocie toujours au milieu d’une large fourchette entre le support à 0,3644 $ et la résistance à 0,4684 $. Dans ce cas, le scénario le plus probable est de continuer à négocier latéralement autour de 0,40 $ afin que les haussiers accumulent plus d’énergie pour la poursuite de la hausse.

XRP se négocie à 0,4039 $ au moment de la presse.