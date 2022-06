La fourche dure Vasil est-elle incluse dans le prix de Cardano? | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano forme un modèle de tasse et de poignée, suggérant qu’un passage à 0,80 $ est probable.

Les investisseurs doivent attendre un basculement du niveau de résistance de 0,628 $ vers un plancher de support pour une confirmation du rallye de 27 %.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,456 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de l’ADA.

Le prix de Cardano a surpassé de nombreux altcoins au cours de la dernière semaine de mai. Peut-être que la volatilité était due à l’anticipation du hard fork de Vasil, quoi qu’il en soit, la tendance haussière était réelle et, par conséquent, ADA a produit une tendance haussière.

Une cassure de cette configuration pourrait entraîner des gains importants, similaires à ceux observés entre le 27 et le 31 mai. Les investisseurs particuliers attendent avec impatience la mise à niveau de la fourchette dure Vasil et les effets qu’elle apporte au prix ADA.

Le hard fork de Vasil sera-t-il à la hauteur des attentes ?

Comme expliqué dans les articles précédents, le hard fork Vasil est prévu pour le 29 juin et est censé améliorer la mise à l’échelle en introduisant un pipeline qui améliorera la diffusion des blocs.

Bien que la mise à l’échelle soit l’une des améliorations, d’autres facettes qui remarqueront des mises à niveau importantes sont le langage de contrat intelligent Plutus pour les développeurs dApp et la réduction de la latence de la transmission des blocs.

La dernière mise à jour majeure pour Cardano a été le hard fork Alonzo, qui a été déployé le 12 septembre 2021. Bien que cette mise à jour ait ajouté une fonctionnalité de contrat intelligent, qui a marqué un tournant, le prix n’a pas réagi de manière optimiste.

En fait, c’était le contraire. Le prix de Cardano a chuté de 25 % en un mois et de 85 % en environ huit mois depuis la mise à niveau. On pourrait donc dire que la nouvelle de la mise à niveau d’Alonzo était déjà intégrée. De septembre 2020 à septembre 2021, ADA a augmenté de 2 500 % et atteint un nouveau record historique à 3,1 $.

Donc, si l’histoire devait se répéter, il pourrait y avoir une autre baisse du prix de Cardano. Cependant, compte tenu du krach boursier qui se produit depuis près d’un an, une vente massive semble peu probable malgré les conditions macroéconomiques baissières.

Un rallye mineur semble sur les cartes pour ADA et le hard fork de Vasil prévu pour le 29 juin pourrait être le catalyseur qui pourrait faire voler ADA.

Prix ​​​​Cardano prêt pour un déménagement

Le prix de Cardano forme un modèle de tasse et de poignée sur la période quotidienne, suggérant la possibilité d’une cassure haussière. Alors que le marché de la cryptomonnaie est baissier, Bitcoin fait allusion à un rallye de soulagement, indiquant que le schéma optimiste formé sur le graphique journalier a du sens.

Cette formation technique consiste en un fond arrondi connu sous le nom de coupe dont les sommets oscillants sont reliés par une ligne horizontale pour former une barrière de résistance. Cette action des prix est suivie d’une consolidation serrée qui forme la poignée.

La théorie prévoit un upswing de 27%, obtenu en mesurant la distance entre le swing haut vers la droite de la coupe et le bas. L’ajout de cette mesure au point de cassure de la résistance horizontale à 0,628 $ révèle la cible à 0,80 $.

Cependant, comme le montre le graphique, il pourrait y avoir une pause dans la tendance haussière autour de 0,755 $, portant le gain total de 27 % à 20 %.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent être prudents et attendre la confirmation d’une cassure haussière au-dessus de 0,628 $. Un rejet autour de ce niveau pourrait freiner la reprise voire l’invalider. Pour invalider la thèse haussière, le prix de Cardano doit produire un plus bas inférieur au niveau de support de 0,456 $.