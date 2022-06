Comment échanger de manière rentable le prix du Shiba Inu malgré l’infestation d’traders | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a chuté d’environ 9 % en 24 heures, ce qui suggère que les vendeurs ont le contrôle.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette baisse se poursuive jusqu’à ce que SHIB revisite le 0,0000101 $.

Une panne du niveau de support de 0,0000101 $ peut déclencher un crash de 26 % à 0,0000074 $.

Le prix du Shiba Inu a plané à l’intérieur d’une formation technique qui prévoit une perspective baissière pour la plupart. Cependant, la confirmation n’est pas encore arrivée, donc la possibilité d’une reprise existe également.

Le prix Shiba Inu à un moment décisif

Le prix du Shiba Inu a produit quatre sommets inférieurs distinctifs depuis le 13 mai. Pour chacun de ces creux, la pièce meme a produit des creux presque égaux autour de 0,0000101 $. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance révèle un triangle descendant.

Cette formation technique prévoit un mouvement de 26% dans les deux sens, cependant, la formation consolidante a tendance à se résoudre à la baisse. Si une rupture de la ligne de tendance inférieure se produit, elle cible 0,0000074 $ ; d’autre part, une cassure haussière pourrait déclencher un rallye de 26 % à 0,0000150 $.

Alors que le récent crash peut sembler baissier à première vue, l’historique d’un mois révèle que les acheteurs de SHIB semblent intervenir et soumissionner entre les niveaux de 0,0000106 $ et 0,0000101 $. Par conséquent, un rebond ici semble probable et pourrait propulser le prix du Shiba Inu vers la ligne de tendance supérieure du triangle descendant autour de 0,0000114 $.

Si ces traders montent d’un cran et poussent le Dogecoin-killer à produire un chandelier de quatre heures près de la ligne de tendance supérieure de la formation technique, cela signalera une cassure haussière, propulsant SHIB vers l’objectif théorique à 0,0000150 $. Au total, ce mouvement constituerait un gain de 47 %.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Shiba Inu produit un chandelier de quatre heures près de la base du triangle descendant à 0,0000101 $, cela invalidera la thèse haussière et déclenchera une thèse baissière.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu chute à 0,0000074 $ avec une pause potentielle à 0,0000089 $.