La plate-forme d’actifs cryptomonnaies sous licence indonésienne Pintu lève 113 millions de dollars en série B | Cryptomonnaie

La plate-forme indonésienne d’actifs cryptomonnaies Pintu a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série B de 113 millions de dollars auquel participaient quatre investisseurs de premier plan Pantera Capital, Intudo Ventures, Lightspeed et Northstar Group.

Agréée par la Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) sous l’égide du ministère du Commerce, Pintu s’adresse aux investisseurs crypto indonésiens qui traitent des crypto-monnaies populaires, notamment Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Bappepti a précédemment souligné le doublement du nombre d’investisseurs indonésiens en cryptomonnaie en 2021-2022, auquel Jeth Soetoyo, fondateur et PDG de Pintu, a déclaré :

Nous pensons que l’adoption de la crypto en Indonésie n’en est qu’à ses débuts, et éduquer les utilisateurs sur les fondamentaux est essentiel pour garantir que cette croissance se poursuive de manière saine.

La dernière injection de fonds de 113 millions de dollars sera redirigée pour faire évoluer les offres existantes de la plateforme, telles que l’introduction de nouvelles fonctionnalités et la prise en charge des blockchains. La société prévoit également d’ajouter plus de jetons et de lancer de nouveaux produits pour renforcer davantage sa position en Indonésie.

En seulement deux ans depuis sa création, Pintu a lancé de nombreuses fonctionnalités sur son application mobile qui permettent aux utilisateurs de gagner et de mettre en jeu leurs avoirs cryptomonnaies. De plus, une partie du financement de la série B sera dédiée à Pintu Academy, un programme éducatif pour les commerçants de crypto qui vise à sensibiliser aux opportunités et aux risques de l’investissement en crypto.

Une analyse récente de Cointelegraph du 3 avril a souligné que les investissements dans la crypto en Indonésie ont connu une croissance considérable entre 2020 et 2022, 4 % de la population du pays ayant investi dans la crypto.

Cependant, l’implication de célébrités dans la cryptomonnaie a apparemment alimenté la frénésie d’adoption parmi les investisseurs indonésiens. En plus de la participation de stars populaires telles que Joe Taslim, Jessica Iskandar et Shandy Aulia, la scène cryptomonnaie des célébrités indonésiennes a été témoin de nombreux lancements de jetons non fongibles (NFT).