Tout ce que vous devez savoir sur la mise à niveau du réseau de test Merge d’Ethereum | Cryptomonnaie

La réorganisation du bloc de la chaîne Beacon a soulevé des inquiétudes quant au retard ou à l’impact catastrophique de la fusion sur la blockchain Ethereum.

Les solutions de mise à l’échelle de couche 2 pourraient jouer un rôle déterminant dans le développement et l’évolutivité des dApps sur le réseau Ethereum, après la fusion.

Les analystes ont une perspective haussière à court terme et baissière à long terme sur le prix d’Ethereum.

Vitalik Buterin, co-fondateur du réseau Ethereum, a récemment déclaré aux investisseurs que la fusion pourrait avoir lieu dès août 2022, si aucun autre problème ne se pose. Bien que l’événement ait été retardé plusieurs fois dans le passé, la chaîne Beacon qui fonctionne en parallèle avec le réseau principal Ethereum est prête à fusionner avec la blockchain ETH, passant à la preuve de participation.

La fusion d’Ethereum pourrait-elle être une catastrophe pour la blockchain ETH

Alors que les partisans débattent des chances qu’Ethereum réussisse la fusion, la chaîne Beacon a récemment été témoin d’un événement de « réorganisation de blocs », au cours de la dernière semaine de mai 2022, où la bifurcation s’est poursuivie pendant sept blocs consécutifs. Selon les données de Beacon Scan, sept blocs numérotés de 3 887 075 à 3 887 081 ont été éliminés de la chaîne Beacon entre 08 h 55 min 23 s et 08 h 56 min 35 s UTC.

Une réorganisation se produit lorsqu’un bloc de la chaîne est mis hors chaîne en raison d’un bloc concurrent. Cet événement peut se produire en réponse à une attaque d’un mineur disposant de ressources élevées ou à un bogue. La réorganisation peut entraîner une bifurcation involontaire ou une duplication de la blockchain sous-jacente, une conséquence alarmante d’un bloc renversé.

Cet événement est significatif car il ne s’est pas produit depuis plusieurs années et a entraîné une brève crise de confiance dans la communauté.

Les partisans se demandent si la fusion serait un événement catastrophique pour la blockchain Ethereum. Les clients de nœud obsolètes ont été identifiés comme la cause de la réorganisation du bloc de chaîne Beacon.

Preston Van Loon, un développeur du noyau Ethereum a suggéré,

Cette réorganisation n’est pas un indicateur d’un choix de fork défectueux, mais une segmentation non triviale des logiciels clients mis à jour et obsolètes.

La réorganisation a soulevé des questions dans la communauté sur le calendrier potentiel de la fusion, comme Van Loon, Tim Beiko et Vitalik Buterin ont souligné dans le passé qu’il pourrait y avoir un retard dans l’événement si des problèmes surviennent.

Jesse Powell de Kraken est optimiste quant au succès de la fusion d’Ethereum

Alors que les principaux développeurs d’Ethereum et la communauté travaillent de manière cohérente et méthodique pour faire de la fusion un succès, Jesse Powell, PDG de Kraken, a déclaré à Decrypt qu’il ne s’inquiète pas des retards.

Alors que les partisans critiquent les retards et les considèrent comme un signe que la communauté des développeurs n’est pas à la hauteur de la tâche, on craint que les problèmes de frais de transaction ne soient résolus qu’avec l’arrivée de la fusion. La hausse des coûts de transaction est l’une des raisons pour lesquelles le capital institutionnel et les projets affluent vers des alternatives Ethereum comme Solana, Cardano et Avalanche. Cela implique que la fusion d’Ethereum est un événement à enjeux élevés, pour la communauté DeFi et web3 et les croyants de la preuve de participation.

Powell ne se soucie pas des nombreux retards dans le processus de fusion d’Ethereum, mais il pense plutôt que le succès est plus important que la rapidité pour un événement de cette ampleur.

Pourquoi la fusion est la clé de la réduction des frais de transaction

L’objectif du réseau Ethereum est de résoudre les coûts de transaction élevés et les préoccupations de la communauté ETH. La fusion est un élément clé dans cette direction, modifiant les mécanismes de consensus en une preuve de participation moins énergivore et plus efficace.

Les experts estiment que la fusion est considérée comme l’une des principales étapes pour réduire les frais de gaz sur les réseaux Ethereum blockchain, layer-2 et sidechain. Des projets comme le réseau Polygon, la solution de mise à l’échelle Ethereum et les solutions de couche 2 comme Optimism, Boba Network, Arbitrum One pourraient être affectés par la réduction des coûts du réseau.

Étant donné que les protocoles de couche 2 traitent les transactions de manière indépendante, ils effectuent plus de transactions par seconde à des frais de gaz inférieurs, puis ils sont ajoutés à la blockchain Ethereum ultérieurement. Le passage à la preuve de participation réduirait le besoin de couche 2 et la blockchain Ethereum elle-même traiterait des volumes plus élevés de transactions à faible coût.

Vitalik Buterin argumente, offres de preuve d’enjeu,

Une plus grande efficacité et leur meilleure capacité à gérer et à récupérer des attaques.

Alan Chiu, PDG de Boba Network, un cumul optimiste de couche 2, a déclaré :

Au fur et à mesure qu’Ethereum L1 devient plus efficace, les L2 deviendront tout simplement beaucoup plus efficaces en même temps, tout en conservant leurs avantages supplémentaires actuels.

Ethereum sur le contrat ETH2 a atteint un niveau record

10,73% de l’offre en circulation d’Ethereum a été jalonnée sur le contrat de dépôt ETH2. 398 000 validateurs uniques ont jalonné plus de 12,76 millions d’ETH, un nouveau record absolu. Alors que le montant d’Ethereum misé sur la chaîne Beacon atteint une autre étape clé, cela révèle l’enthousiasme des investisseurs et des acteurs du marché pour la fusion.

Ethereum misé sur le contrat de dépôt

Les détenteurs d’Ethereum continuent leur accumulation massive

Les détenteurs d’Ethereum ont continué à accumuler le plus grand altcoin avant la fusion. Selon les données de la plate-forme de crypto-intelligence Glassnode, le nombre d’adresses détenant au moins 10 ETH a atteint un sommet de 18 mois. Les avoirs combinés de ces adresses sont de 291 608 ETH.

L’accumulation massive d’Ethereum par les détenteurs révèle que les investisseurs ne sont pas découragés malgré la récente chute du prix de l’altcoin. 54% des détenteurs d’Ethereum ont enregistré des gains massifs, complétant le récit de l’accumulation d’ETH.

Adresses ETH contenant plus de 10 pièces

Quelle est la suite après la fusion ?

Puff, un contributeur de l’Iron Bank, une plate-forme de prêt sur la blockchain Ethereum, estime que des opportunités accrues de mise à l’échelle augmenteraient la capacité sur ETH. Puff argumente,

Cela nous rapprocherait un peu plus des chaînes d’éclats. Avec le déploiement du sharding, nous prévoyons que l’évolutivité et la capacité améliorées sur Ethereum réduiront les coûts et augmenteront l’accessibilité des applications décentralisées.

Les experts s’attendent à une augmentation de la participation sur le réseau Ethereum, avec une utilisation accrue des applications décentralisées, un traitement des transactions évolutif et rapide, un contrôle accru des individus sur leurs propres actifs et un degré de décentralisation plus élevé.

Au lieu de devenir obsolètes, les solutions de couche 2 deviendront un véritable catalyseur du potentiel de la blockchain Ethereum. Tyler Perkins, directeur marketing de zkSync, affirme que la fusion ne pourrait avoir aucun effet sur les solutions de couche 2.

Perkins affirme,

Les L2 seront les plus touchés par le sharding, qui est prévu après la fusion, car il augmentera la quantité de stockage de données disponible pour les rollups, augmentant considérablement leur débit.

Les analystes ont une perspective baissière sur le prix d’Ethereum en juin 2022

Sur la base de l’activité en chaîne, des facteurs fondamentaux et techniques, il existe une perspective baissière sur Ethereum en juin 2022. Deux facteurs clés pourraient entraîner une chute du prix d’Ethereum. Les experts pensent qu’un boom de DeFi pourrait faire grimper le prix d’Ethereum, car l’altcoin a perdu la majorité du capital dans son écosystème dApp. Au 5 juin, la valeur totale verrouillée (TVL) sur les applications basées sur le réseau Ethereum était de 68,71 millions de dollars, 65 % de DeFi TVL.

Le crash colossal des jetons frères de Terraform Lab, LUNA Classic (anciennement LUNA) et UST, a entraîné un retrait massif de la TVL d’Ethereum, il oscillait autour de 100 milliards de dollars avant l’effondrement de Terra. Les analystes estiment que TVL pourrait continuer à baisser en juin 2022.



ETH TVL dans les dApps de son écosystème

Le deuxième facteur clé est les indicateurs baissiers de l’analyse technique du graphique des prix Ethereum. Le prix d’Ethereum a fluctué à l’intérieur d’une fourchette définie par un support de ligne de tendance horizontale et une résistance à la baisse. Le schéma est identifié comme un triangle descendant et les analystes ont prédit une poursuite baissière, le prix Ethereum pourrait reprendre sa tendance baissière.

Le triangle descendant pourrait se résoudre après une cassure décisive du prix d’Ethereum en dessous de sa ligne de tendance de support, chutant ensuite jusqu’à la hauteur maximale du triangle. Si le prix d’Ethereum passe en dessous de la ligne de tendance inférieure du triangle descendant, il pourrait chuter à 1 350 $ en juin 2022, soit une baisse de 25 % par rapport aux niveaux actuels.

Tableau des prix ETHUSD

Les perspectives de prix d’Ethereum sont optimistes à court terme, car l’altcoin a connu l’une des plus importantes liquidations de ces derniers mois, où 800 millions de dollars de commandes se sont évaporées du marché. Un volume de liquidation aussi important a entraîné une compression et le prix d’Ethereum a rebondi sur le support à 1 715 $ pour atteindre le niveau de 1 900 $.

Le taux total de liquidations d’Ethereum révèle que les haussiers contrôlent le marché, car 90% des commandes retirées étaient des shorts.

Positions Ethereum liquidées

