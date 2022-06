Les initiés disent que LUNA Classic n’a pas d’avenir mais restent optimistes quant au prix de Terra LUNA 2.0 | Cryptomonnaie

Les analystes pensent que LUNA Classic pourrait poursuivre sa tendance à la baisse tandis que LUNA 2.0 de Terra pourrait assister à un rallye.

Le validateur LUNA Classic vérifié, PFC, a offert un aperçu des conversations de la salle de guerre avant le redémarrage de la chaîne Terra.

Do Kwon et Terraform Labs étaient « sans intervention » dans leur approche du dé-peg colossal de l’UST et du crash du jeton Terra.

Do Kwon, PDG de Terraform Labs, était le moins impliqué dans la salle de guerre instituée avant le lancement de la nouvelle chaîne Terra, selon des initiés qui ont également révélé qu’ils espéraient le prix de LUNA 2.0, mais avaient une perspective négative pour LUNA Classic.

Do Kwon et Terraform Labs ont lancé LUNA 2.0 de Terra sans intervention

Ces initiés – des validateurs LUNA vérifiés impliqués dans le lancement de la nouvelle chaîne de Terra – ont révélé comment Do Kwon et Terraform Labs étaient sans intervention dans la « salle de guerre » mise en place avant la sortie de la nouvelle blockchain. Lesdits validateurs ThorchainMaximalist et PFC ont déclaré à CryptoSlate qu’il y avait des problèmes importants dans la gestion de la crise de Terra LUNA au cours de laquelle ils ont perdu une grande majorité de leur valeur nette.

Sur la base des journaux de discussion de la «War room», le groupe de validateurs et Do Kwon avaient l’intention de redémarrer la chaîne Terra pendant un mois seulement. Que ce soit toujours l’objectif reste inconnu. Finalement, le groupe a décidé de relancer la chaîne Terra, sans porter la question à la gouvernance communautaire, avec le feu vert de Do Kwon.

Le groupe avait abandonné la gouvernance en chaîne pour la raison qu’au cours des dernières heures du crash colossal, les gens avaient récupéré des milliards de LUNA Classic (anciennement jetons Terra) à partir de zéro. Cela aurait laissé la gouvernance en chaîne entre les mains du participant qui a accumulé le plus de jetons LUNA Classic.

Depuis le lancement de la nouvelle chaîne, il y a eu de nombreux problèmes sur LUNA Classic de Terra et les validateurs affirment que LUNC n’a pas d’avenir.

Les données en chaîne ont révélé que LUNC subit une baisse de sa domination sociale depuis le lancement du nouveau jeton LUNA 2.0. La domination de LUNC a chuté de 84 % en une semaine. La dominance sociale identifie si le jeton est discuté ou non par les acteurs du marché. LUNA Classic a donc perdu sa popularité dans la communauté.

Binance a perdu 1,6 milliard de dollars de son investissement dans LUNA

Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance a révélé dans une récente interview que Binance Labs avait investi 3 millions de dollars dans Terra en 2018. Binance a reçu 50 millions de jetons LUNA en échange de leur investissement.

Théoriquement, Binance a perdu 1,6 milliard de dollars sur l’investissement qu’ils ont fait au sommet. CZ a fait valoir que Binance avait perdu 53,3 % du capital investi et n’avait tiré aucun profit de la position.

Contrairement à d’autres grandes entités, Binance n’a pas déversé ses avoirs en jetons LUNA sur les utilisateurs de détail pendant le crash, et la bourse n’a pas non plus acheté le stablecoin algorithmique UST. Il y a eu des allégations selon lesquelles le PDG de Binance soutiendrait la relance de Do Kwon Terra et le nouveau jeton LUNA 2.0, cependant, CZ a déclaré à Fortune dans son interview qu’il n’avait jamais parlé directement avec Do Kwon.

Le prix de LUNA 2.0 pourrait exploser avec un rallye

Les initiés du crash de LUNA et du lancement de la nouvelle chaîne Terra, les validateurs – ThorchainMaximalist et PFC – disent qu’ils apprécient l’acquisition de jetons sur la blockchain. Cela aidera à la fois la communauté et les constructeurs, car la chaîne LUNA 2.0 sera différente de Terra et la plupart des applications devraient bien fonctionner sur la nouvelle blockchain.

Les analystes ont évalué le graphique des prix LUNA 2.0 et observé le récent rebond de 16 % du prix du jeton. Le prix de LUNA 2.0 a récupéré ses pertes, tandis que LUNC continue de tendre vers le sud. Michaël van de Poppe, PDG et fondateur de Eight Global, affirme que le prix de LUNA 2.0 pourrait poursuivre sa tendance à la hausse et il s’intéresse aux positions longues une fois que le jeton passera de 6,60 $ à 6,80 $.

Les analystes de Netcost-Security pensent que la vente à découvert du jeton LUNA 2.0 pourrait être une décision rentable pour les détenteurs. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :