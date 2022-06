Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos fait allusion à une semaine haussière avec une touche | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin affiche un début de semaine haussier, mais l’objectif de liquidité à la baisse est incomplet.

Les yeux du prix Ethereum utilisent la barrière psychologique de 2 000 $ comme tremplin pour un rallye à 2 412 $.

Le prix de l’ondulation tente de monter après avoir rebondi sur le plancher de support de 0,389 $.

Le prix du Bitcoin révèle son mouvement haussier après une consolidation serrée au cours du week-end. Ce mouvement impulsif a également fait exploser de nombreux altcoins. Ethereum et Ripple ont emboîté le pas mais sont loin d’atteindre leur objectif à court terme.

Prix ​​du Bitcoin et objectif incomplet

Le prix du bitcoin a créé des creux égaux autour du niveau de support de 29 288 $ en le marquant trois fois au cours de la semaine dernière. Alors qu’un balayage de cette barrière alias le plus bas de lundi était nécessaire, les acheteurs semblent avoir pris le contrôle, conduisant à un rallye.

Jusqu’à présent, le prix du Bitcoin s’est redressé pour retester la fourchette haute à 31 493 $ et va probablement inverser la tendance ici. Un balayage du plus bas de lundi à 29 288 $ devrait être la clé pour déclencher un rebond de redressement vers les objectifs à court terme, passant de 34 455 $ à 35 180 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

L’invalidation de cette thèse haussière se produirait si le prix du Bitcoin produisait un chandelier de quatre heures proche du bas de la fourchette à 28 575 $. Dans cette situation, BTC pourrait tomber à 27 708 $.

Le prix Ethereum doit faire une pause

Le prix Ethereum a créé un modèle à double creux après avoir marqué deux fois le niveau de support de 1 731 $ les 28 mai et 3 juin. La réaction de cette configuration a conduit à une ascension de 9 %, avec plus de gains en cours.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum retrace et marque le pied de 1 813 $ avant de poursuivre son ascension. Ce niveau serait un bon endroit pour enchérir, d’autant plus que les objectifs à court terme pour l’ETH sont présents à 2 164 $, 2 341 $ et 2 412 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Si le prix d’Ethereum ne parvient pas à se maintenir au-dessus du niveau de support de 1 813 $, une bonne zone d’achat serait alors que l’ETH balaie le niveau de support de 1 731 $. Cependant, une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 1 701 $ invalidera la thèse haussière.

Un tel développement pourrait faire chuter l’ETH à 1 543 $.

Prix ​​Ripple en bonne voie pour atteindre ses objectifs

Le prix Ripple a failli tester à nouveau l’obstacle de 0,437 $, mais a échoué et est revenu au niveau de support stable de 0,389 $. Après un balayage rapide de ce niveau, les haussiers ont pris le contrôle et déclenché une hausse de 5 % à 0,404 $.

À l’avenir, le prix Ripple pourrait subir un léger retracement à 0,389 $, mais les objectifs à la hausse restent les mêmes, c’est-à-dire un nouveau test de 0,437 $ et 0,484 $. Par conséquent, les investisseurs doivent être patients avec le jeton de versement.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières, si le prix Ripple crée un plus bas inférieur à 0,371 $, cela invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix XRP pourrait chuter au plancher de support de 0,345 $.