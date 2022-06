La pompe du Bitcoin ou le début d’une hausse ? L’ouverture de l’Amérique nous montrera | Cryptomonnaie

Bitcoin a augmenté de 3,1% au cours de la semaine dernière, terminant près de 30 000 $. Ethereum a ajouté 0,9 %, tandis que les autres principaux altcoins du top 10 ont montré une dynamique mitigée, allant d’une baisse de 10,7 % (Solana) à une hausse de 23,2 % (Cardano).

La nouvelle semaine s’annonce prometteuse. BTCUSD a ajouté 4,6 % au cours des dernières 24 heures, plus de 4 % depuis le début de la journée et teste à nouveau la barre des 31 000 $. Les investisseurs en crypto-monnaie n’ont pas été effrayés par la baisse du marché de vendredi, car les principaux indices boursiers étaient au-dessus des récents creux locaux et avaient augmenté ces dernières heures.

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 3,8 % en 24 heures pour atteindre 1,28 billion de dollars, l’indice Bitcoin Dominance ajoutant 0,2 % sur la même période aux 46,5 % de vendredi.

Lundi, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est passé de 10 à 13 points. Depuis environ un mois maintenant, cet indicateur est régulièrement en dessous de 20 – dans un état de peur extrême.

Bien qu’il soit aux niveaux actuels, le BTCUSD reste en dessous de la zone de consolidation au plus bas du milieu de l’année dernière. Il convient de prêter attention au changement de tendance observé dans les chandeliers hebdomadaires. Les hauts et les bas de la semaine dernière étaient plus élevés que la semaine précédente. Les graphiques intrajournaliers montrent que le prix est poussé à la hausse en l’absence d’investisseurs aux États-Unis. Cependant, il faut s’assurer que cette demande est globale. Les investisseurs particuliers pourraient tenter de favoriser le début de la hausse en les alimentant d’une offre abondante.

BTC grimpait à des sommets de trois semaines mais a perdu presque tous ses gains à la fin de la semaine. La première crypto-monnaie se négocie dans une fourchette latérale autour du niveau de 30 000 $ depuis plus de trois semaines. La tendance baissière du marché a fait capituler les investisseurs à long terme. Ce facteur signale que le prix a atteint un creux pluriannuel, selon CryptoQuant.

Le sous-gouverneur de la Reserve Bank of India, T. Rabi Sankar, estime que les monnaies numériques des banques centrales pourraient complètement remplacer les monnaies virtuelles privées, y compris le bitcoin.

Mai s’est avéré être un mauvais mois pour les mineurs BTC et ETH. Les revenus des mineurs de Bitcoin ont chuté de 21,9% pour le mois, tandis que les mineurs de la deuxième crypto-monnaie ont chuté de 24,1%.

Le marché attirera son attention sur Le Consensus annuel 2022 cette semaine. L’exposition Crypto Industry Excellence de cette année se tiendra à Austin, au Texas, du 9 au 12 juin.