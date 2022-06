Le prix de Solana sera de 50 $ après la mise à niveau pour éviter les pannes de réseau | Cryptomonnaie

Les développeurs de Solana s’apprêtent à publier la mise à niveau v1.9.28/ v1.10.23 pour empêcher la blockchain de s’arrêter en cas d’échec de transactions nonce durables.

Les réseaux Ethereum et Solana sont activement drainés alors que les institutions se retirent de l’ETH et du SOL pour injecter des capitaux dans le réseau Cardano.

Les analystes ont identifié un modèle d’inversion à Solana, parallèlement à une divergence haussière et prédisent un rallye au niveau de 50 $ à 52 $.

La blockchain Solana est protégée contre les arrêts et les pannes avec une mise à niveau à venir pour des transactions nonces durables. Le capital institutionnel s’écoule de Solana vers le réseau Ethereum-killer Cardano. Les analystes restent optimistes quant au rallye des prix de Solana.

Blockchain Solana pour assister à la mise à niveau, protection contre les pannes

La blockchain Solana a été interrompue au moins sept fois au cours des douze derniers mois, le réseau subissant des pannes qui ont duré plusieurs heures. Le dernier événement lorsque la blockchain Solana s’est déconnectée était le résultat d’un échec du traitement correct des transactions nonce durables.

Les développeurs ont mis au point la version v1.9.28/v1.10.23 qui empêche la blockchain Solana de s’arrêter si le même problème [durable nonce transaction processing error] se produit à nouveau.

Solana utilise un traitement parallèle pour les transactions sans chevauchement afin d’augmenter son débit. Les transactions nonce durables n’expirent pas et nécessitent un mécanisme différent des transactions normales pour éviter le double traitement. Ces transactions utilisent une valeur en chaîne spécifique à chaque compte qui fait l’objet d’une rotation à chaque fois qu’une transaction est traitée. Par conséquent, après la rotation des valeurs, la même transaction ne doit pas être traitée à nouveau.

Cependant, lors de la dernière panne, une transaction nonce durable a été traitée alors que son blockhash était suffisamment récent pour qu’elle soit traitée comme une transaction normale sur la blockchain Solana.

Le traitement de la transaction a échoué, les frais de transaction ont été payés et l’utilisateur a de nouveau soumis la transaction échouée à la blockchain. La « resoumission » de la transaction nonce durable a activé un bogue dans l’environnement d’exécution. Ce problème est résolu dans la prochaine version par les développeurs de Solana.

Cardano draine le capital institutionnel du réseau Solana

Sur la base des données d’un rapport Digital Asset Bi-Monthly Fund Manager de CoinShares, il y a une augmentation des entrées de capitaux institutionnels vers Polkadot, Cardano et XRP aux dépens d’Ethereum et de Solana.

Il y a une réduction significative des positions dans Solana, passant de 4% à 1%, malgré une note « faible prudence » de CoinShares. Le rapport souligne que les institutions réaffectent leurs fonds à Cardano, quittant Ethereum et Solana.

Le thème clé est la réaffectation et non l’afflux de fonds vers l’altcoin. Les flux hebdomadaires de fonds d’actifs numériques de CoinShare ont révélé un afflux hebdomadaire de 1,8 million de dollars vers la blockchain Solana. Par conséquent, la préoccupation est la rotation du capital par les institutions et non une pénurie globale d’afflux vers Solana.

Flux de capitaux par actif à partir du rapport hebdomadaire sur les flux de fonds de CoinShares

Le prix de Solana cible 50 $ dans une nouvelle tendance haussière

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et ont noté que la dévaluation par rapport à la barre des 85 dollars indiquait une course baissière et une baisse hebdomadaire de 62,5 %. Le prix de Solana a atteint son plus bas niveau en neuf mois, se rapprochant du support à 38 $ avec une pression de vente croissante. Alors que le prix de Solana se remet de la chute, les analystes prédisent un rebond potentiel parallèlement au schéma d’inversion.

Un indicateur clé, la ligne de base des bandes de Bollinger, regarde vers le sud et affirme le bord baissier. Les analystes estiment que la configuration du coin en baisse pourrait être suivie de près par une cassure dans la fourchette de 50 $ à 52 $.

Indicateurs sur le graphique des prix Solana

@ Pentosh1, un analyste de crypto-monnaie pseudonyme, pense que les probabilités et les tendances historiques prédisent une hausse du prix de Solana. L’analyste a fixé un objectif de 58 à 60 dollars pour le prix de Solana.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué si le prix de Solana pouvait se remettre de la récente panne de réseau. Pour plus d’informations regardez cette vidéo :