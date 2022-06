Le prix ApeCoin prend-il de la vitesse pour un mouvement significatif ? | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin rebondit sur le niveau de support de 5,93 $ depuis environ une semaine, laissant présager une reprise explosive.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un minimum de 15 % de hausse à 7,19 $, mais pourraient s’étendre à 8,14 $ après un gain de 30 %.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 5,93 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de l’APE.

Le prix d’ApeCoin s’est consolidé entre de nombreuses barrières pendant environ trois semaines, faisant allusion à un mouvement explosif. Compte tenu de l’ouverture hebdomadaire haussière de Bitcoin, il y a une chance que cette volatilité soutienne les haussiers.

Le prix ApeCoin prêt pour une montée rapide

Le prix de l’ApeCoin a produit des sommets plus bas depuis le 13 mai, ce qui suggère que les baissiers sont sous contrôle. Alors que l’APE a produit deux creux inférieurs les 15 et 27 mai, le troisième creux oscillant était un creux égal formé autour du niveau de support de 5,93 $.

La consolidation au-dessus de la barrière de 5,93 $ se poursuit depuis environ quatre jours, ce qui indique que les commandes s’accumulent. Par conséquent, les investisseurs doivent être prêts à ce que le prix d’ApeCoin déclenche une légère montée vers l’obstacle immédiat à 7,19 $.

Ce mouvement constituerait une hausse de 15 % par rapport à la position actuelle à 6,31 $. Cependant, les traders APE doivent trancher la moyenne mobile simple (SMA) de 100 sur quatre heures à 6,83 $ pour atteindre 6,31 $.

Bien que la hausse puisse être plafonnée au niveau susmentionné, un pic de pression d’achat pourrait faire voler le prix d’ApeCoin pour retester l’obstacle de 8,14 $. Cette évolution signifiera un gain total de 30% par rapport à la position actuelle.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’ApeCoin, le rallye haussier expliqué ci-dessus est limité en raison des obstacles qui se dressent sur son chemin. Cependant, si l’APE produit un chandelier de quatre heures près de 5,93 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, le prix d’ApeCoin chutera probablement de 15 % et revisitera le niveau de support de 5,02 $.