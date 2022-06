Les médias sociaux blâmés pour 1 milliard de dollars de pertes liées aux escroqueries cryptomonnaies en 2021 | Cryptomonnaie

Près de la moitié des consommateurs qui ont signalé une escroquerie liée à la crypto-monnaie en 2021 ont déclaré que cela avait commencé par une publicité, une publication ou un message sur les réseaux sociaux.

La Federal Trade Commission a qualifié les médias sociaux et la cryptomonnaie de « combinaison combustible pour la fraude », avec près de la moitié de toutes les escroqueries liées à la cryptomonnaie provenant des plateformes de médias sociaux en 2021.

Publié le 3 juin, le rapport a révélé que jusqu’à 1 milliard de dollars de crypto ont été perdus par des escrocs tout au long de l’année, ce qui était plus que quintuplé par rapport à 2020 et près de soixante fois par rapport à 2018.

Une nouvelle analyse révèle que les consommateurs ont déclaré avoir perdu plus d’un milliard de dollars en #crypto-monnaie aux escroqueries depuis 2021. La plupart des pertes signalées par les consommateurs étaient dues à de fausses escroqueries d’investissement en crypto-monnaie : https://t.co/MYGTcaw1aS #DataSpotlight /1 — FTC (@FTC) 3 juin 2022

Au 31 mars 2022, la quantité de crypto perdue approchait déjà la moitié du chiffre de 2021, ce qui montre que l’élan ne semble pas ralentir.

La FTC a constaté qu’Instagram (32%), Facebook (26%), Whatsapp (9%) et Telegram (7%) étaient les principales plates-formes utilisées pour les escroqueries cryptomonnaies.

Fait intéressant, Twitter, la plate-forme de médias sociaux largement adoptée par la communauté crypto, n’a pas été mentionnée bien qu’elle soit jonchée de spams et de robots frauduleux vantant de faux cadeaux cryptomonnaies.

Sur la base des rapports de fraude au réseau Consumer Sentinel de la FTC, le type d’escroquerie cryptomonnaie le plus courant était la fraude liée à l’investissement, représentant 575 millions de dollars sur le chiffre total de 1 milliard de dollars.

Ces escroqueries promettent souvent à tort aux investisseurs potentiels qu’ils peuvent gagner d’énormes rendements en investissant dans leurs systèmes de crypto-monnaie, mais les gens déclarent perdre tout l’argent qu’ils « investissent ».

Selon la FTC, les escroqueries courantes en matière d’investissement incluent les cas dans lesquels un soi-disant « gestionnaire d’investissement » contacte un consommateur, lui promettant de faire fructifier son argent – mais uniquement si le consommateur achète de la crypto-monnaie et la transfère sur son compte en ligne.

D’autres méthodes incluent l’usurpation d’identité d’une célébrité qui peut multiplier toute crypto-monnaie qu’un consommateur lui envoie ou des promesses d’argent gratuit ou de crypto-monnaie.

La FTC répertorie également les escroqueries qui impliquent des investissements dans de l’art faux, des pierres précieuses et des pièces rares, de faux séminaires et conseils d’investissement, et d’autres escroqueries diverses en matière d’investissement dans le cadre de ce groupe.

Les autres pertes les plus importantes liées à la crypto-escroquerie provenaient des escroqueries romantiques à 185 millions de dollars, dans lesquelles un intérêt amoureux tente d’inciter quelqu’un à investir dans une escroquerie cryptomonnaie.

Les escroqueries d’usurpation d’identité des entreprises et des gouvernements sont arrivées en troisième position avec un total de 133 millions de dollars, dans lesquelles les escrocs cibleront les consommateurs affirmant que leur argent est en danger en raison d’une fraude ou d’une enquête gouvernementale.

Ces escroqueries peuvent commencer par un texte sur un achat Amazon soi-disant non autorisé, ou une fenêtre contextuelle en ligne alarmante conçue pour ressembler à une alerte de sécurité de Microsoft. À partir de là, les gens seraient informés que la fraude est importante et que leur argent est en danger.

Les escrocs se feront alors passer pour un représentant de la banque pour sécuriser la crypto de la personne.

Dans d’autres cas, des escrocs se sont fait passer pour des agents de la patrouille frontalière qui auraient dit aux gens que leurs comptes fiduciaires étaient gelés dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue. Ces escrocs disent aux gens que le seul moyen de protéger leur argent est de le mettre en crypto. Ils sont invités à retirer de l’argent et à l’introduire dans un guichet automatique cryptomonnaie et sont amenés à l’envoyer à l’adresse du portefeuille des escrocs à la place.

Le rapport a révélé que les personnes âgées de 20 à 49 ans étaient les plus susceptibles de perdre de la cryptomonnaie au profit d’un escroc, les personnes dans la trentaine étant les plus durement touchées, représentant 35% du total des pertes de fraude signalées.

La quantité de crypto perdue augmente en fonction du groupe d’âge, l’individu médian ayant signalé des pertes de crypto-monnaie pour les personnes dans la soixantaine atteignant jusqu’à 11 708 $, contre seulement 1 000 $ pour les 18-19 ans.

Un article sur le site Web Consumer Advice de la FTC détaille un certain nombre de façons d’éviter les escroqueries à la crypto-monnaie :