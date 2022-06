Ethereum refuse, mais reste au-dessus de la zone 1685 | Cryptomonnaie

L’ETH/USD s’échangeait légèrement à la baisse aujourd’hui, après avoir atteint une résistance près de la zone de 1850. Cependant, bien que la crypto se négocie en dessous de la ligne de résistance à la baisse tirée du plus haut du 15 maie, il reste au-dessus de la zone d’appui clé de 1685, formant ainsi un motif en triangle descendant. Ce triangle est également en dessous d’une ligne baissière à plus long terme, tirée du sommet du 3 avrilrdet donc, nous voyons plus de chances que le prix sorte du triangle à la baisse plutôt qu’à la hausse.

Une cassure claire et décisive en dessous de 1685 confirmerait un prochain plus bas sur les graphiques de 4 heures et journaliers et pourrait encourager les baissiers à pousser l’action vers le territoire de 1395, qui a fourni un support entre le 23 févrierrd et le 1 marsSt2021. S’ils ne veulent pas s’arrêter là, on les verra peut-être pousser vers le territoire 1205, marqué par le creux du 22 janviernd2021.

En attirant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI, déjà en dessous de 50, a baissé, tandis que le MACD se situe en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement, pointant également vers le sud. Les deux indicateurs détectent la vitesse à la baisse et s’ajoutent au cas où le crypto sort du triangle par sa limite inférieure.

Maintenant, pour commencer à examiner si les traders ont volé toutes les épées des traders, nous aimerions voir non seulement une cassure au-dessus de la limite supérieure du triangle, mais aussi une cassure au-dessus de la ligne de baisse à long terme susmentionnée, et le 2455 territoire, marqué par le plus haut du 10 maie. Nous pourrions alors voir des avancées vers la barrière des 2745, marquées par les plus bas du swing intérieur du 27 avril.e et le 3 mairddont la cassure pourrait prolonger les gains vers la zone 2975, marquée par les plus hauts du 28 avrile et le 4 maie.